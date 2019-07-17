По факту отравления детей в детском лагере в Евпатории проводится доследственная проверка

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым начали доследственную проверку по факту массового отравления детей в евпаторийском детском лагере. Об этом сообщили СМИ в пресс-службе ведомства.
“Вчера возбуждена. По данному факту инициировали доследственную проверку”, – рассказали в СК по Республике Крым.
Напомним, что массовое отравление детей произошло накануне в евпаторийском детском лагере “Лучистый”.
В Минздраве Крыма уточнили, что госпитализировано, пять вожатых и 49 детей. Пострадавшие доставлены в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым “Евпаторийская городская больница”, в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.
“Оказывается вся необходимая стационарная помощь, угрозы для жизни пациентов нет, самочувствие – близкое к удовлетворительному. Все дети осмотрены главным внештатным детским инфекционистом министерства здравоохранения Республики Крым, тактика лечения согласована”, – подчеркнули в Минздраве.
“Точное количество госпитализированных – 49 человек, включая четверых взрослых. Более того, 99% госпитализированных – это группа, приехавшая на отдых из Татарстана. Возможно, есть такая вероятность, что инфекцию они привезли оттуда – смывы это все покажут – в лагере много других групп, приехавших из других регионов, и оттуда никто не попал в больницу. Кухня централизованная – на весь санаторий”, – сообщил первый замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк.
Источник: Портал Информер
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