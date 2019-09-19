Правда и ложь про севастопольский детский садик №88

Йозеф Геббельс, пропагандист нацистской Германии и последователь Адольфа Гитлера, снимая кинофильмы о благоденствии угнетенных фашизмом народов, утверждал, что он «добивается не правды, а эффекта».

Ложь, положенная в основу работы средств массовой информации в Севастополе, возмущает тем, что в городе-герое двух оборон появились последователи этой философии.

Вчера три телевизионных канала Севастополя показали репортаж о ДОУ №88, где условия пребывания детей не соответствуют ни САНпинам, ни здравому смыслу.

Всем родителям, чьи дети посещают это дошкольное учреждения, стало понятно, что транслируется, так называемая, «джинса», «заказной сюжет», смысл которого убедить широкий круг общественности в том, что «жалобы родителей преувеличены».

Чтобы снять такой «правдивый» сюжет нужен талант и определенная изворотливость, даже можно сказать выдающаяся изворотливость. И как тут опять не вспомнить Геббельса, который утверждал, что «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят»?

А по факту, в детском саду №88 Севастополя по-прежнему немало проблем: оставшийся в неизменном с постройки детского сада в 1960-х годах санузел группы №4, фотографии которого ранее вышли в «эфир» интернет-СМИ, разваливающиеся окна группы №8, зафиксированный еще прошлой проверкой прокуратуры грибок и многое другое.

Нарушений условий пребывания детей в детском саду №88 столько, что они с трудом поместились в одно поле на сайте единого реестра проверок (прокурорская проверка 10.12.2018 г. № 00180702283232).

Однако выводы прокуратуры не стали основанием для того, чтобы администрация детского сада взялась за тряпку и мастерок, начала наводить порядок в детском учреждении.

Гораздо проще оказалось снять «заказной сюжет», чтобы убедить всех и себя, прежде всего, в том, что никаких нарушений в детском саду нет.

В понедельник о визите телекамер и чиновников из департамента образования в детском саду №88, естественно, знали, поэтому за выходные дни побелили бордюры, почистили газоны от осенней листвы и вымыли хлоркой детские шкафчики.

Утром в группах малышей еще стоял устойчивый запах моющего средства. А пятно плесени из группы №5, принявшей детей после августовского ремонта, исчезло вместе с обоями. За выходные дни стену просто забелили краской.

Проверку департамента образования под пристальным оком видеокамер телевизионщиков ждала не только нарядная администрация ДОУ №88, но и многочисленные родители, возмущенные «очковтирательством». Но, родителей, ни к чиновникам, ни к журналистам просто не подпустили, чтобы те, своими неудобными вопросами не мешали снимать нужный сюжет.

В «джинсовом» репортаже телеканала прозвучало: «Автора снимков не устроил внешний вид потолка и пола, и это стало поводом для проверки в дошкольном учреждении».

При этом телевизионщики почему-то умолчали о том, что общественность особенно возмутил внешний вид санузла группы №4, которую якобы и посещали журналисты.

Кстати, по удивительному стечению обстоятельств, на кадрах в видеоролике крупным планом показан совсем другой санузел, более новый, и только на несколько секунд в ролике мелькает туалет группы №4, правда с такого ракурса, где неработающий поддон для мытья детей не видно вовсе.

Прекрасная ловкость видеокамеры и, как говорится, никакого мошенничества. Но на этом ложь не заканчивается. Помощник воспитателя, а в народе «няня», которая накрывает на стол в этом репортаже, работает вовсе не в этой злосчастной и заплесневевшей группе №4.

И вновь цитата из видеоролика: «Департамент образования признает: трем группам этого сада действительно нужен ремонт, но не подтверждает, что учреждение опасно для детей. С 2016 года в ремонт электрических сетей, стен, пола и крыши здания вложено около 10 миллионов рублей. Обновить оставшиеся без ремонта три группы планируют в ближайшие три года».

Посмотрев на фотографии, сделанные родителями, довольно трудно понять, куда же именно были направлены упомянутые 10 миллионов рублей?

Разве что на ремонт кабинетов администрации, в которых стоит приличная мебель и пластиковые окна. Кстати, кабинет заведующей вновь собирались ремонтировать в 2019 году. Именно такая информация содержалась в Плане мероприятий по поэтапному доведению образовательных организаций города Севастополя до средних по Российской Федерации значений показателей, материально-технического обеспечения в период 2016-2020 годы ГБДОУ «Детский сад №88», подписанном заведующей детского сада.

Документ этот был размещен на сайте детского сада, неожиданно (как и все происходящее в этом садике) исчез оттуда сразу после того, как родители воспитанников упомянули о нем на личном приеме у и.о. департамента образования Игоря Николаевича Белозерова.

Стоит ли говорить о том, что никакого ремонта группы №4 или замены окон группы №8 документом не предусматривалось?

Конечно, по данному дошкольному учреждению остается множество вопросов. Как получилось, что детский сад оказался в таком состоянии? Почему ДОУ №88, многократно проходивший проверки перед началом учебного года, продолжает работать? Куда смотрели проверяющие лица? Почему сметы на ремонт все еще находятся в процессе утверждения и никак не утверждены за пять лет? Обратит ли внимание врио губернатора Севастополя М.В. Развожаева на резонансную ситуацию с детским садом? Для чего или для кого снимают телевизионные каналы лживые репортажи?

Мы еще раз публикуем фотографии данного детского сада, дополнив их свежими фотоснимками. Внимательный зритель может увидеть, что отснятые видео оператором кадры были тщательно «обрезаны» и «заретушированы».

Ведь по-настоящему проблемных зон в журналистском репортаже и нет вовсе. Может, они показаны в совершенно не дающем представления о реальном положении дел ракурсе. То, что в комментариях администрации отсутствуют логические связки, а факты просто искажены – это тоже понятно родителям, чьи дети вынуждены посещать данный детский сад.

Конечно, чиновникам департамента образования и администрации детского сада выгодно выставить недовольных положением дел в ДОУ № 88 некоторыми манипуляторами, которые якобы раздувают из мухи слона, будто запущенное состояние детского сада является нормой и обыденные делом.

Мы не поверили в чудовищную ложь, которую за правду пытается выдать департамент образования, представляя «потемкинский детский сад» общественности. Советуем не делать этого и Вам, а посмотреть и сравнить реальное положение дел в ДОУ №88 с пропагандистским сюжетом гостелеканала.

СРОО «Севастопольские мамы»

Источник: Портал Информер