Правда севастопольского бытия!

Порой аварии случаются потому, что они, наверное, кому-то нужны, или же из-за того, что те, кому по должности надлежит обеспечивать чтобы их не было, просто уже «мышей не ловят», исполняя свои обязанности.

При этом, во всей своей красе действует закон Мерфи, что «ничто никогда не строится в срок и в пределах сметы».

Вот этот закон, похоже, и лежит в основе работы некоторых чиновников, дабы создать «свою – их» правду жизни, а не реальное соответствие представлений людей о жизни.

Люди ведь не боги, чтобы знать правду жизни – считают такие «деятели» от властиЯ редко даю волю чувствам и эмоциям, излагая своё видение происходящего.

Но вот «очередной» прорыв канализационной трубы, выброс нечистот на поверхность Голубой бухты и загрязнение воды в прибрежной зоне в размерах, близких к экологической катастрофе, заставили меня высказаться публично по некоторым моментам нашего севастопольского бытия.

В первую очередь, о состоянии городского водопроводно-канализационного хозяйства. Проблемы этой одной из важнейших отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность, да и безопасное существование города в целом не новы.

Хочу напомнить, что ситуация с южными очистными соору-жениями существовала давно. Руководя городом в начале 90-х прошлого столетия, несмотря на развал СССР, и, как следствие, на большие проблемы в экономике Севастополя, связанные с политической обстановкой, город русской славы реально оказался, как-бы, никому не нужный, кроме как самим жителям, я видел, что любы-ми путями необходимо найти средства для решения проблем канализования и очистки сточных вод.

Начали модернизацию очистных сооружений и строительство его необходимых элементов. Планировалось решение проблемы реконструкцией глубоководного коллектора сброса сточных вод на Феоленте (в Голубой бухте).

К тому же, надо отметить, что практически не было и нет очистных сооружений, обеспечивающих необходимую очистку стоков в Балаклаве. А из центральной части города сброс нечистот осуществлялся, да и сейчас осуществляется в Карантинную бухту.

В тот, самый трагический период жизнедеятельности города, почти три года была страшная засуха, и отсутствие воды ставило на грань возможности нормальное существование города.

В этот период в городе проживало около 420 тысяч гражданского населения, и функционировало большое количество крупных предприятий, плюс порядка ста тысяч военнослужащих ЧФ и МО с их структурой, обеспечением водоотведения которых осуществлял город.

Уже при нахождении города в составе Украины численность жителей города начала сокращаться, флоты (ЧФ и ВМСУ) стали в несколько раз меньше, но проблема очистных и канализации от этого не перестала существовать.

Предпринимались определённые меры, но кардинального решения её не произошло, как из-за не-достаточности средств у города, так и из-за отсутствия реальной помощи от Правительства УкраиныПосле «Русской весны» Российское государство начало выделять городу огромные финансовые средства для реализации инфраструктурных проектов. Президент Владимир Путин лично уделял и уделяет пристальное внимание развитию Севастополя и обеспечению его финансирования.

Достаточно напомнить, что по-рядка 70 % городского бюджета составляют государственные субсидии, а большинство целевых программ полностью финансируются государством.

Я, лично, как севастополец, выражаю ему свою признательность за внимание и неравнодушие к проблемам города, его развитию и будущему. Но вот отношение тех, кому Владимир Владимирович доверил управлять городом, курировать развитие его отраслей, мягко говоря, не совсем грамотное и практичное.

Отстранение севастопольцев, знающих проблемы города и имеющих практические навыки руководства, привело к потере возможности своевременно решать злободневные вопросы бытия горожан Приезжие спецы направили свои силы на решение порой нужных, но показных проблем. Как пример, выделенные государством порядка двух миллиардов рублей на реконструкцию южных очистных сооружений были переведены местным правительством подрядной организации в банк, который через несколько дней обанкротился.

Денежки «улетели» в никуда. В результате, южными очистными сооружениями никто не занимается, а глубоководная канализационная «труба от стыда лопну-ла», испоганив г*** чистые воды Голубой бухты.

Виновники (мошенники) не установлены и не наказаны.

Вот вам ещё один образец правды бытия – реконструкция парков. Дело, конечно, нужное, дающее видимые результаты и возможность показать себя городской публике и центральному руководству страны.

Но вот для людей, живущих в городе – это хоть и нужные событийные деяния, но, думается, не главные в их жизни.

Канализация, как известно, не лежит на поверхности и не даёт такой широкой возможности для пиара… хотя, от неё зависит многое – в том числе и чистота прибрежных вод во время курортного (и не только) сезонаСостояние водопроводно-канализационного хозяйства касается всех живущих и работающих в городе. И оно, это самое хозяйство, откровенно говоря, давно желает быть отремонтированным и реконструированным.

По заявлению начальника севгорводоканала Николая Перегуды, (к слову практически единственного из старых севастопольских спецов), потери воды в сетях составляют до 40% от объёма всей подготовленной для жителей воды.

По его данным, воду получают более 670 тысяч жителей города. Я думаю, что число людей, ныне проживающих в Севастополе, подошло уже где-то к одному миллиону.

Кстати, я об этом публично высказывался неоднократно, а вот возразить мне не смог никто. Домостроительство в городе идёт ускоренными темпами, а подведение воды и отведение стоков осуществляются через имеющиеся и давно устаревшие сети.

Неужели не понимают те, кому доверено управление отраслью, что в один момент город может оказаться на грани ката-строфы? Ведь управлять – значит контролировать и определять ход или деятель-ность чего-либо, руководить Почему же те, кому положено, кто находится у власти, не видят главные направления деятельности?

Ведь власть – это возможность и способность навязывать свою волю, воздействовать на других для достижения результатов, позитивных, в конечном итоге, для всех живущих.

Власть – это сила. А сила – в правде.

А в чём правда нашего бытия?

Правда – это то, что соответствует действительности, фактам и наблюдениям, то, что логически следует из рассмотрения всех фактов и данныхЯ обращаю внимание на это определение севастопольцев и вновь назначенного исполнять обязанности Губернатора города Михаила Развожаева.

Севастопольцев – чтобы видели: что и в каком состоянии принял новый для севастопольского социума человек и не «набрасывались» на него, что это «он во всём виноват».

А Михаилу Владимировичу – для того, чтобы он ещё раз проанализировал хозяйство, экономику Севастополя и определил приоритеты своей работы и направления деятельности Правительства го-рода.

Мы уже шестой год в составе России. Но можем ли мы похвастаться достижениями?

Да, они несомненно есть, но не такие весомые, как хотели бы живущие здесь. Успехи – они, как-бы, радуют, но вот неудачи – огорчают и дают почву для разных толкований жизненных устоев.

Скажем, там, где выполнен ремонт медучреждений – это вызывает оптимизм, что наше здоровье нужно не только нам самим, но и государству.

Приятно, скажем, видеть, что конкретно позитивного сделано в 9-й, в 3-й горбольницах, в 1-й центральной нашей больнице и пр.

Но вот в той же 1-й гор-больнице, зайдя в хирургическое отделение, думаешь: а как же здесь могут лечить и лечиться? Или посетите, к примеру, психоневрологический комплекс: думаю, что после этого сразу же можно стать их пациентом! А строительство нового медком-плекса – инфекционки, онкологии, скорой помощи и пр. обещается уже шестой год…

Ещё в 2015 году я высказывал публично своё мнение о необходимости строительства единого больничного комплекса стационарного лечения с жильём для мед-персонала и прочим соцкульбытом, но вот только сейчас услышал, что такое решение предложил Михаил Развожаев и его поддержал Премьер-министр Дмитрий Медведев.

Считаю это правильным и желаю Михаилу Владимировичу реализовать его в практической плоскости. Правда, это отодвинет строительство так необходи-мых медицинских объектов (проект, выбор площадки, согласования и начало строительства) на неопределённое время, но лучше подождать и сделать на века и достойно.

Теперь я бы хотел обратить внимание на необходимую помощь исполнительной власти в реализации главных направлений жизнедеятельности города со стороны депутатского корпуса и Общественной палаты.

Раздрай, а порой полное отсутствие позитива в слаженной работе этих властных структур привёл к тому, что уже шестой год идёт больше разговоров о процветании города и достойной жизни горожан, чем реальных достиженийЕщё как пример: провозглашённый исполнительной ветвью власти курс на «крутое реконструирование» городских парков привёл к их «разрытиям», незавершённости, остановке работ, и к нескончаемым дебатам: кто в этом виноват и когда закончится вся эта «разруха».

На мой взгляд, в первую очередь, «разруху» нужно остановить в головах некоторых депутатов и чиновников, которая ничего хорошего людям не принесёт.

Иногда ведь, чтобы испортить что-то хорошее, нужно совсем немного. Вот и делают «шаги» некоторые недобросовестные чиновники, да и депутаты, исходя из личных амбиций и интересов, которые портят многое хорошее.

Скажем, хорошее по задумке затеяно дело – «фермерские ярмарки», но до конца не продуманное и не давшее удовлетворения как собственникам, реализаторам, продавцам, так и людям-покупателям. Но это – отдельный вопрос, и, думаю, я ещё к нему вернусь более конкретно.

Так же, как и к состоянию дорог, тротуаров, домов, их внешнему виду и комфортности проживания в них.

Хотелось бы видеть достойной работу Общественной палаты. Ведь правильная и организованная её работа позволила бы, на мой взгляд, во многом помочь в работе Правительства и Заксобрания, т.е. стать связующим звеном между ними, а также мостом между населением и органами власти.

Надо помнить слова великого Альберта Эйнштейна: «Бездумное уважение к авторитету – величайший враг правды».

Поэтому давайте создавать настоящий авторитет делами, а не речами, как делают некоторые «герои-общественники» и прочие «деятели от народа». Ведь «фальшивое никогда не бывает прочным» – говорил Пьер Буаст.

Так в чём же правда бытия севастопольцев?

Как мне представляется, в воле к достойной жизни, в любви к ближним своим, к городу, где живут, и в истинности своих и общих идеалов.

Правда – в праве на свою историю и будущее своё, право иметь ту Родину, которая севастопольцам близка как по рождению, так и по корням своим, а также же-ланию служить данной Родине, то есть земле, где ты живёшь и живёт твоя семья.

При этом хотелось бы, чтобы те, кто приехал на землю твою, в город, ставший твоим, и, будучи поставлен во власть над тобой и всеми земляками – горожанами, не «употребляли на должности при себе лукавых людей, ибо в чём они погрешат, за то обвинит народ тебя как начальника».

И надо помнить слова севастопольца Льва Николаевича Толстого: «Для того, чтобы выучиться говорить правду людям, надо научиться говорить её самому себе».

Мудро и правильно – не правда ли?

Процветания нашему городу-герою, а людям, в нём живущим – достойной жизни!

А это возможно только в единстве. Ведь в единстве – сила!

Источник: Портал Информер