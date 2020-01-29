Правда, что мы все умрём?

Картографы из Университета Саутгемптона (Великобритания) определили города и страны по всему миру, которые подвергаются высокому риску распространения коронавируса 2019-nCoV.

В своем исследовании ученые воспользовались данными мобильных телефонов и IP-адресов, а также сведениями о международных авиаперелетах. Они были использованы для построения модели передвижения людей в Китае и по всему миру во время празднования Нового года по китайскому календарю (25 января).

Таким образом, ученые определили китайские города, подверженные риску заражения, установили объем авиапассажиров, которые, скорее всего, в течение трех месяцев будут путешествовать из этих городов в пункты назначения по всему миру.

В результате был составлен международный рейтинг 30 наиболее подверженных риску стран и городов.

Исследователи признают, что при анализе не принимали во внимание возникшую вспышку, которая не могла не повлиять на передвижения людей, однако подчеркивают, что многие путешествовали с симптомами на ранней стадии еще до введения ограничений.

Дорожные кордоны, скорее всего, совпали только с последними этапами пиковых отъездов из Уханя в период отпусков. По данным городских властей, более 5 миллионов человек успели покинуть город.

В результате выяснилось, что городом, наиболее подверженным риску глобального распространения вируса, является Бангкок (Таиланд).

Второе место занимает Гонконг (Китай), за ним Тайбэй (Тайвань). Нью-Йорк на 16-й строчке, Лондон на 19-й, Париж на 27-й, Франкфурт на 30-й. Российских городов в первой тридцатке нет.

Наиболее подверженными риску странами или регионами являются Таиланд (1), Япония (2) и Гонконг (3). Из европейских стран наибольшему риску подвергается Германия (15). Россия находится на 20-й строчке.

Впрочем, надо учитывать, что это всего лишь предварительный прогноз, так как распространение болезни – быстро развивающаяся ситуация. Не исключено, что карта, составленная британскими учеными, может быть весьма далека от действительности.

Отметим также, что по предварительной оценке группы эпидемиологов из университета Ланкастера, университета Флориды и центра вирусологии Глазго, показатель базовой способности коронавируса к размножению (





Среда, 29 января 2020 г. 128

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29.01.2020 13:56530 Чалый «примерил» новый туалет

Депутат законодательного собрания Севастополя Михаил Чалый отправил своих избирателей к Владимиру Базарову. А люди хотели всего лишь туалет.

Источник: Портал Информер