«Правильное» количество детей в семье по мнению Путина

30 августа 2019     17
«Правильное» количество детей в семье по мнению Путина

Владимир Путин назвал семью, в которой есть три ребенка, нормальной и правильной. Об этом он заявил при встрече с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

Во время беседы Чибис затронул проблему «закрытых» городов. Он обратил внимание на качество жизни в семьях с«огромным количеством детей», уточнив, что почти во всех таких семьях по три ребенка.

«Не огромное количество, нормальное. Это правильно», — сказал Путина.

Напомним, что ранее президент РФ призывал россиян равняться на жителей Чечни, где высокая рождаемость и почти нет сирот.

В послании Федеральному Собранию в феврале Путин заявил, что в стране начались сложности с демографией и предложил всячески поддерживать многодетные семьи.

В апреле, в подтверждение своих слов, президент подписал поправки в Налоговый кодекс РФ о предоставлении дополнительных льгот многодетным семьям.


Пятница, 30 августа 2019 г. 246

Источник: Портал Информер

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