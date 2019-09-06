Правительство Крыма может национализировать завод «Титан»

6 сентября 2019     20
Правительство Крыма может национализировать завод «Титан»

Глава Крыма Сергей Аксёнов пригрозил национализировать завод «Титан» в Армянске, если собственники не реализуют необходимые меры по защите экологии. Об этом он заявил в ходе программы «Серьезный разговор» на телеканале «Крым 24».

«Если собственники не выполнят взятые на себя обязательства, предприятие будет национализировано – обращено в государственную собственность, шутить я ни с кем не собираюсь. При этом, трудовой коллектив будет работать», – сказал Аксёнов.

Он также отметил, что власти Крыма оказывают существенную поддержку заводу ввиду его значимости для Армянска.

«Сегодня предприятие должно нам за электроэнергию, за газ в общей сложности около 1,8 млрд рублей нашим газоснабжающим организациям и «Крымэнерго». Мы идем навстречу здесь, понимая, что предприятие градообразующее, город Армянск по сути строился из-за этого предприятия, поэтому оно работать будет, но при соблюдении всех мер безопасности и с тем, чтобы мы четко знали, что жителям города ничего абсолютно не угрожает», – подчеркнул глава Крыма.

Аксёнов сообщил, что на предприятии сменился собственник, который должен реализовать все заключенные ранее договоренности по защите экологии.

«В августе на предприятии появился новый собственник, который готовит предложения в части продолжения этой дорожной карты. Надеемся, что новый собственник предпримет достаточные меры для того, чтобы выполнить все взятые на себя обязательства. Гарантирую, что переработка всех этих вредных веществ в кислотонакопителе будет», – сказал Сергей Аксенов.

Напомним, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере Крыма превысила допустимую норму в начале сентября прошлого года.

Тогда же было принято решение об остановке завода «Титан», а всех детей вывезли из Армянска в санатории. 14 сентября 2018 года в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти отменили режим ЧС 23 сентября.


Пятница, 6 сентября 2019 г. 418

Источник: Портал Информер

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