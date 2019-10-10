Правительство Нидерландов намерено расследовать роль Украины в гибели малазийского авиалайнера

10 октября 2019     26
Правительство Нидерландов намерено расследовать роль Украины в гибели малазийского авиалайнера

Спустя пять лет после крушения борта МН17 в Донбассе правительство Нидерландов под давлением парламента официально будет выяснять, почему Киев не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий.

Об этом в ходе совместного брифинга с главой МИД Украины Вадимом Пристайко заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

«Парламент Нидерландов попросил правительство получить больше информации относительно закрытия воздушного пространства над Востоком Украины в то время, когда был сбит MH17. Это просьба просто расследовать факты, это не является каким-то правовым расследованием.

Более того, это расследование должно также прояснить ситуацию с закрытием воздушного пространства в окружающих районах, включительно с территорией РФ. Я уверен, что наше сотрудничество определённым образом продолжится и с точки зрения расследования MH17, и во всех других проектах», – заявил Блок.



Четверг, 10 октября 2019 г. 14

Источник: Портал Информер

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