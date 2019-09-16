Правительство России запретило убивать бездомных животных

Правительство России утвердило методические указания по обращению с бездомными животными при отлове. Согласно указаниям, животных нужно отлавливать таким образом, чтобы это не привело к увечьям, травмам, а также гибели. Об этом сообщает “Коммерсантъ”.

Также в указаниях говорится, что бездомных животных, которые не проявляют “немотивированную агрессию” необходимо стерилизовать и лечить, а затем выпускать на волю. Правительство обратило внимание на транспортные средства компаний-отловщиков. Они должны иметь “специальные технические приспособления”, которые защитят людей и животных от увечий.

Компании, которые занимаются отловом бродячих животных, обязали отвозить их в приют для стерилизации, лечения и чипирования.





Понедельник, 16 сентября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер