Правительство России запретило убивать бездомных животных

16 сентября 2019     15
Правительство России запретило убивать бездомных животных

Правительство России утвердило методические указания по обращению с бездомными животными при отлове. Согласно указаниям, животных нужно отлавливать таким образом, чтобы это не привело к увечьям, травмам, а также гибели. Об этом сообщает “Коммерсантъ”.

Также в указаниях говорится, что бездомных животных, которые не проявляют “немотивированную агрессию” необходимо стерилизовать и лечить, а затем выпускать на волю. Правительство обратило внимание на транспортные средства компаний-отловщиков. Они должны иметь “специальные технические приспособления”, которые защитят людей и животных от увечий.

Компании, которые занимаются отловом бродячих животных, обязали отвозить их в приют для стерилизации, лечения и чипирования.


Понедельник, 16 сентября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер

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