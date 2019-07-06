Правительство России распорядилось провести массовый медосмотр россиян

Премьер правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации. Как указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, медицинские осмотры россиян пройдут в 2019 и 2020 годах.

Осуществлять диспансеризацию поручено Федеральному и региональным фондам ОМС совместно со страховыми медицинскими организациями и Росздравнадзором. Ключевые министерства должны будут сопроводить диспансеризацию информационной кампанией, которая призвана популяризировать профилактические медосмотры.

В этом году вступили в силу новые правила диспансеризации и профилактических осмотров. Россияне старше 40 лет теперь могут проходить их ежегодно.