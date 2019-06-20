Правительство России хочет поддержать отечественных виноделов

20 июня 2019     21
Правительство России хочет поддержать отечественных виноделов

В меню российских ресторанов может появиться специальный раздел, посвященный продукции отечественных виноделов, которую начнут предлагать гостям в приоритетном порядке. Проработать такую возможность распорядился вице-премьер Алексей Гордеев. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

Как уточняет издание, речь идет о возможных поправках в постановление правительства от 15 августа 1997 года «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания». 

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович рассказал изданию, что подобная идея обсуждалась в Краснодарском крае еще при экс-губернаторе Александре Ткачеве, который занимал этот пост в 2001–2015 годах до перехода на должность главы Минсельхоза. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров с необходимостью поддержки российских виноделов согласился, но заявил о необходимости встречных преференций.

Например, если заведение специализируется только на вине и размещает российскую продукцию на передовых позициях, его можно было бы освободить от необходимости получения лицензии, предложил эксперт.

Другой известный представитель ресторанной отрасли, владелец Novikov Group Аркадий Новиков указывает, что подобных протекционистских мер сегодня нет ни в одной стране мира. По его мнению, российское вино должно конкурировать с импортным прежде всего ценой и качеством, а не посредством административных рычагов. 

Президент крупного импортера вина Simple Максим Каширин уверен, что приоритетная позиция российских вин в винной карте ресторанов никак не повлияет на его продажи и не снизит потребление импортной продукции.

По данным Союза виноградарей и виноделов России, в 2018 году в стране было произведено 30 млн дал тихого и 12,5 млн дал игристого вина. При этом доля импорта в общем объеме продаж винодельческой продукции в России достигала 40%.

Источник: Портал Информер

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