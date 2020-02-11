Правительство РФ собирается выкупить контрольный пакет Сбербанка

У Сбербанка сменится владелец. Правительство собирается выкупить долю, принадлежащую Центробанку (50% плюс одна акция), за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной цене. Об этом сообщили в Минфине.

Документ, определяющий порядок и условия продажи акций, уже направили в правительство. Согласно ему, Банк России сделает обязательное предложение миноритариям Сбербанка о выкупе акций единовременно при продаже первой части пакета по цене, аналогичной цене продажи.

Смена контролирующего акционера крупнейшего банка страны не повлияет на гарантии государства по вкладам россиян. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что выкуп доли Сбербанка за счет ФНБ не отменяет планов по инвестированию его средств в инфраструктурные проекты.

Использовать средства фонд правительство сможет после того, как объем его ликвидной части превысит 7% ВВП.

По состоянию 1 февраля 2020 года объем его ликвидной части составлял 6,197 триллиона рублей или 5,5% ВВП, прогнозируемого на 2020 год. Ожидается, что 7% ликвидная часть ФНБ достигнет в 2020 году.







Вторник, 11 февраля 2020 г. 60

Источник: Портал Информер