Правительство Севастополя будет оспаривать решение суда

4 июня 2019     15
Правительство Севастополя будет оспаривать решение суда

Правительство Севастополя в судебном порядке будет оспаривать решение Ленинского районного суда, принятое в связи с иском прокуратуры города и обязывающее внести в стодневный срок проект Генерального плана в Законодательное Собрание. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил вице-губернатор Илья Пономарев.

«Внесение документа в Заксобрание в течение ста дней согласно решению суда делает невозможным рассмотрение проекта Генерального плана в рамках общественных обсуждений, поскольку законодательством определено, что проект Генерального плана должен быть размещен в течение трех месяцев в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. То есть 90 дней из отведённого судом срока займет законодательно определенная процедура, а на общественные обсуждения останется 10 дней, что делает их невозможными. Именно поэтому Правительство Севастополя намерено оспорить данное решение суда путем подачи апелляционной жалобы», – заявил Илья Пономарев..

При этом вице-губернатор напомнил, что ни федеральным, ни региональным законодательством РФ не установлены регламентированные сроки разработки и утверждения документов стратегического планирования, таких как Генеральный план.

Более того, итоговые сроки подготовки Генерального плана Севастополя, а именно декабрь 2019 года, согласованы с Министерством экономического развития в рамках реализации мероприятий ФЦП и с аппаратом Совета Безопасности РФ.

«Исходя из той работы, проведенной по корректировке Генерального плана с учетом замечаний жителей, высказанных в ходе публичных слушаний и той работы, которая была проведена по разработке улично-дорожной сети, мы не можем согласиться с выводом суда о бездействии Правительства Севастополя», – заявил заместитель губернатора.

29 мая Ленинским районным судом в ответ на иск прокуратуры города было вынесено решение, согласно которому правительству Севастополя необходимо в стодневный срок завершить подготовку и внести на рассмотрение Законодательного Собрание проект Генерального плана.

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Источник: Портал Информер

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