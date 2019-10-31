Правительство Севастополя выдаст призерам по 50 тысяч рублей

Правительство Севастополя поощрит призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников единовременной денежной выплатой в размере 50 тыс.руб. Об этом сегодня в ходе еженедельного заседания правительства сообщила и.о. директора департамента образования и науки Елена Богомолова.

«Единовременная денежная выплата послужит хорошим стимулом для участия во всероссийской олимпиаде школьников. Призерами стали пять обучающихся образовательных организаций Севастополя. В этом году они получат денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей», – сказала Елена Богомолова.

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Четверг, 31 октября 2019 г. 86

Источник: Портал Информер