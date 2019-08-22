Правительство Севастополя выделило Севморпорту субсидию

В ходе заседания правительство Севастополя выделило субсидию в размере 54 млн рублей для нормализации работы Севастопольского морского порта.

«Данные средства будут направлены на финансовое обеспечение текущей деятельности предприятия, погашение затрат по уплате налогов, заключение договора страховой ответственности перевозчика, а также на ремонт подвижного состава. При этом общая кредиторская задолженность порта составляет 79 млн рублей», – отметил и. о. директора департамента экономического развития Элимдар Ахтемов.

И. о. вице-губернатора Владимир Базаров напомнил, что у Севморпорта образовалась значительная задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями.

Вследствие чего страдает и федеральный завод «Вымпел», чья площадка расположена на территории Севморпорта, столкнувшийся с ограничениями в поставке ресурсов.

«Учитывая, что мы занимаемся оздоровлением предприятия, давайте проведем переговоры с ресурсоснабжающими организациями с просьбой не подавать в суд. Надо просчитать, сколько средств необходимо, чтобы погасить задолженность предприятия, возможно, выплатить дополнительную субсидию.

Посмотреть, какие инструменты можно задействовать для получения прибыли, использовать имущественный комплекс. Выйти с предложениями и на Министерство транспорта, так как порт у нас выполняет и социальную функцию по перевозке пассажиров в городе», – сказал врио губернатора Михаил Развожаев.





Четверг, 22 августа 2019 г. 455

Источник: Портал Информер