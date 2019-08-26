Правительство Севастополя выделит дополнительно 160 млн рублей на расселение жителей ветхих домов

26 августа 2019     17
Правительство Севастополя выделит дополнительно 160 млн рублей на расселение жителей ветхих домов

Почти на 160 млн рублей больше будет направлено в текущем году на переселение севастопольцев из аварийных домов. Соответствующие изменения к региональному бюджету предлагает правительство Севастополя. Они были поддержаны на сегодняшнем заседании.

«157,8 млн рублей перераспределяется и увеличиваются расходы, связанные с расселением граждан из аварийного жилищного фонда», – сообщил и.о. директора городского департамента финансов Владимир Штоп.

Всего в бюджете на этот год перераспределяется полмиллиарда между различными органами исполнительной власти.

Проект закона об изменениях бюджета предстоит утвердить уже новому составу Заксобрания.

Ранее и.о. губернатора Михаил Развожаев акцентировал внимание членов правительства на том, что программа переселения в городе не выполняется. Он также выяснил, что местные власти не торопятся признавать аварийные дома таковыми.

Напомним, что прокуратура  города в судебном порядке требует от капстроя расселять жильцов аварийных домов.


Понедельник, 26 августа 2019 г. 1

Источник: Портал Информер

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