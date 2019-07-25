Правительство Севастополя выделит около 2 млн рублей ветеранам войны

В правительстве Севастополя утвердили сумму средств, выделяемых на компенсацию стоимости газовых плит и водонагревателей для ветеранов Великой Отечественной войны. Денег стало больше по ходатайству департамента городского хозяйства. Решение принято на сегодняшнем заседании.

«Увеличиваем на 2019-2021 годы в размере 1,88 млн рублей финансирование замены аварийных газовых плит и водонагревателей ветеранам Великой Отечественной войны», – заявил директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.