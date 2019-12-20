Правительство Севастополя готовит обращение в Росприроднадзор

Врио губернатора Михаил Развожаев в ходе заседания правительства поручил руководителю Севприроднадзора подготовить официальное обращение в Росприроднадзор.

Накануне стало известно, что в Балаклавском и Нахимовском районах, на двух участках под ИЖС происходит вырубка сосны Крымской, занесенной в «Красную книгу» России.

Как пояснила и.о. начальника Севприроднадзора Юлия Гаврилова, в случае, если растение занесено в «Красную книгу» страны, порубочные билеты выдаются не региональным, а федеральным ведомством.

«За последнее время нами было зафиксировано две вырубки – в районе улицы Бельбекской и в Балаклаве в районе улицы Новикова. В обоих случаях разрешения на снос краснокнижных деревьев выданы Росприроднадзором. В первом случае порядка 50 деревьев и во втором – 157 деревьев. Вырубка проходила в присутствии Роприроднадзора.

Нами направлен официальный запрос. Установлено, что порядка 30 таких разрешений выдано Росприроднадзором, сосна крымская занесена в «Красную книгу» РФ, поэтому разрешение на вырубку выдает федеральный природоохранный орган», – отметила Юлия Гаврилова.

Развожаев поручил подготовить обращение в Росприроднадзор.

«Я думаю, с учетом резонанса мы попросим разработать для Севастополя особый порядок согласования выдачи порубочных билетов. Сделать процесс публичным и понятным», – поручил Михаил Развожаев.







Пятница, 20 декабря 2019 г. 87

Источник: Портал Информер