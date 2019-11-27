Правительство Севастополя ждёт экологическую катастрофу?

В редакцию “ИНФОРМЕРа” обратились жители села Черноречье.
По их словам, несколько лет назад в заказнике “Байдарский” некое садовое товарищество непонятно каким образом получило 150 земельных участков под индивидуальное строительство.
Как рассказывают местные жители, в результате проведения строительных работ по улучшению дороги в СТ произошел обвал каменной породы. Житель села получил серьезные травмы и переломы.
Корреспонденты “ИНФОРМЕРа” приехали на место для того, чтобы поговорить с жителями.
Как отмечают сельчане, то, что происходит в селе Черноречье, несет непосредственную угрозу и всему Севастополю, так как именно в районе СТ находится зона водозабора, питающая Чернореченское водохранилище.
Ведение любой хозяйственной деятельности в этом районе требует неукоснительного соблюдения всех норм природно-охранного законодательства.
Но все контролирующие органы Севастополя, включая и чиновников правительства города, предпочитают не замечать происходящее.
Помалкивает об этом и неутомимый борец за экологию — депутат Заксобрания Горелов. Может быть, не просто так?
Редакция “ИНФОРМЕРа” хотела бы получить официальное заключение соответствующих органов по поводу того, что происходит в селе Черноречье.
Среда, 27 ноября 2019 г. 4780
Источник: Портал Информер