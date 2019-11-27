Правительство Севастополя ждёт экологическую катастрофу?

27 ноября 2019     19
Правительство Севастополя ждёт экологическую катастрофу?

В редакцию “ИНФОРМЕРа” обратились жители села Черноречье.

По их словам, несколько лет назад в заказнике “Байдарский” некое садовое товарищество непонятно каким образом получило 150 земельных участков под индивидуальное строительство.

Как рассказывают местные жители, в результате проведения строительных работ по улучшению дороги в СТ произошел обвал каменной породы. Житель села получил серьезные травмы и переломы.

Корреспонденты “ИНФОРМЕРа” приехали на место для того, чтобы поговорить с жителями. 

Как отмечают сельчане, то, что происходит в селе Черноречье, несет непосредственную угрозу и всему Севастополю, так как именно в районе СТ находится зона водозабора, питающая Чернореченское водохранилище.

Ведение любой хозяйственной деятельности в этом районе требует неукоснительного соблюдения всех норм природно-охранного законодательства.

Но все контролирующие органы Севастополя, включая и чиновников правительства города, предпочитают не замечать происходящее.

Помалкивает об этом и неутомимый борец за экологию — депутат Заксобрания Горелов. Может быть, не просто так?

Редакция “ИНФОРМЕРа” хотела бы получить официальное заключение соответствующих органов по поводу того, что происходит в селе Черноречье.



Среда, 27 ноября 2019 г. 4780

Источник: Портал Информер

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