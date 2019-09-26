Правительство Севастополя изымет участок под строительство газопровода

26 сентября 2019     7
Правительство Севастополя изымет участок под строительство газопровода

Правительство Севастополя приняло решение об изъятии части земельного участка в районе 5-км Балаклавского шоссе у частного лица для строительства газопровода. Решение обсуждалось на  заседании правительства Севастополя, которое состоялось 26 сентября.

«Участок принадлежит на праве частной собственности, общая площадь чуть больше трёх соток, но задеваем мы только 12 квадратных метров в связи с тем, что необходимо линейный объект проложить», – сообщил и.о. директора департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

Собственнику будет предложена рыночная стоимость изымаемой земли. Он также сможет передать властям и весь участок.

Зайнуллин отметил, что представители департамента пока не могут связаться с собственником.

«Прежде чем ставить объекты под изъятие, хотя бы людей проинформируйте. Потому что узнавать из новостей или с сайта о том, что у них что-то будет изыматься для государственных нужд, это, как минимум, некорректно», – отметил врио губернатора Михаил Развожаев.

По информации профильного департамента, земельный участок, о котором идёт речь, не освоен.


Четверг, 26 сентября 2019 г. 2124

Источник: Портал Информер

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