Правительство Севастополя ищет нового подрядчика по ремонту Камышового шоссе

Правительство Севастополя будет искать нового подрядчика для завершения работ по капитальному ремонту дороги Камышового шоссе.

Он может быть определён через три недели. Эта тема обсуждалась на аппаратном совещании правительства Севастополя.

«18 августа расторгается контракт (с предыдущим подрядчиком) по выставленному уведомлению. Два дня на регистрацию расторгнутого контракта в казначействе. Тут же объявляем новый конкурс», – сообщил и.о. вице-губернатора Владимир Базаров.

Конкурсные процедуры по определению нового исполнителя ремонтных работ будут длиться две недели.

Ранее Базаров сообщал о том, что строители не справляются с большим объёмом работ на Камышовом шоссе.

Справка:

Реконструкция Камышового шоссе – объект федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Он предполагает расширение дороги до четырёх полос на протяжении 6,7 км, строительство новых развязок. На дорогу выделено почти 1,4 млрд рублей.





Вторник, 13 августа 2019 г. 7

Источник: Портал Информер