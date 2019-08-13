Правительство Севастополя ищет нового подрядчика по ремонту Камышового шоссе

13 августа 2019     16
Правительство Севастополя ищет нового подрядчика по ремонту Камышового шоссе

Правительство Севастополя будет искать нового подрядчика для завершения работ по капитальному ремонту дороги Камышового шоссе.

Он может быть определён через три недели. Эта тема обсуждалась на аппаратном совещании правительства Севастополя.

«18 августа расторгается контракт (с предыдущим подрядчиком) по выставленному уведомлению. Два дня на регистрацию расторгнутого контракта в казначействе. Тут же объявляем новый конкурс», – сообщил и.о. вице-губернатора Владимир Базаров.

Конкурсные процедуры по определению нового исполнителя ремонтных работ будут длиться две недели.

Ранее Базаров сообщал о том, что строители не справляются с большим объёмом работ на Камышовом шоссе.

Справка:

Реконструкция Камышового шоссе – объект федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Он предполагает расширение дороги до четырёх полос на протяжении 6,7 км, строительство новых развязок. На дорогу выделено почти 1,4 млрд рублей.


Вторник, 13 августа 2019 г. 7

Источник: Портал Информер

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