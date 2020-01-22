Правительство Севастополя и бизнес обсудили направления взаимодействия

В центре поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» состоялся форум «Взаимодействие с инвесторами и поддержка МСП», в ходе которого присутствующие подвели итоги года и обсудили планы взаимодействия на текущий период.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, директор департамента экономического развития Денис Профатилов, директор НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» Эдуард Кольцов.«Сегодня у нас состоялась встреча с деловыми ассоциациями города. Эту встречу мы назвали «Диалог с бизнесом», в рамках которой подвели итоги прошлого года и обозначили направления, по которым будем работать в текущем году.

Сегодня мы максимально подробно и просто рассказали предпринимателям, как оформлять и подавать заявки через «единое окно» и сокращении срока для их рассмотрения.

Также презентовали современный, новый инвестпортал – это тот ресурс, на котором можно найти любую необходимую информацию для ведения своего бизнеса, узнать о том, какие предусмотрены субсидии и какие проводятся конкурсы», – сказала Мария Литовко.

В рамках форума присутствующим презентовали новый инвестиционный портал Севастополя investsevastopol.ru

Рассказали о содействии инвесторам и сопровождении их проектов, обсудили вопросы финансовых мер поддержки.

В планах на 2020 год были отмечены проработка «дорожной карты» по конкуренции, проведение диалога с бизнесом, работа со сферами агропромышленного комплекса, фермерства, виноделия и туризма. Проведение научных конференций и круглых столов.







Среда, 22 января 2020 г. 84

Источник: Портал Информер