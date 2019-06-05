Правительство Севастополя обязалось ужесточить контроль за новыми спортивными и детскими площадками

Многие детские и спортивные площадки приходят в негодность спустя два-три месяца эксплуатации. Поэтому контроль за обслуживанием объектов должен быть ужесточен. Такое мнение высказала руководитель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова, комментируя поручение губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова провести проверку управляющих организаций на предмет обслуживания детских и спортивных площадок.

Ольга Дронова отметила, что в течение нескольких месяцев поднимает тему качества установки новых и демонтажа устаревших объектов. Она считает, что синхронизация работы ответственных исполнителей и балансодержателей крайне необходима.

«Зачастую жители обращаются в нашу организацию с просьбой посодействовать в решении вопроса ремонта той или иной спортивной площадки, детской игровой зоны. Так, на элементах новых детских площадок, спустя пару месяцев, начинает облазить краска, видны следы коррозии. Прутья на перекладинах погнуты.–>

Спортивные площадки – это отдельный больной вопрос: вырваны сетки ограждения, согнуты баскетбольные щиты, частично сорвано покрытие. Естественно, это, в первую очередь, вопрос поведения граждан, но если бы за площадками был надлежащий уход, а при установке выполнены все требования техзадания, возможно, таких проблем удалось бы избежать. –>

Здесь важна не только ответственность самих жителей, но и урегулирование вопроса постановки на баланс новых объектов, которое необходимо для последующего содержания площадок, их ремонта и обслуживания, а также контроля за подрядчиком на стадии установки объектов. Какой организации будут переданы детские и спортивные площадки – наверное, сейчас не так важно, главное – сохранение и поддержание балансодержателями их в нормальном состоянии многие годы», – сказала Ольга Дронова.

Общественница подчеркнула, что неоднократно на страницах общественной организации в социальных сетях поднимала вопрос о принадлежности новых площадок и установки без ущерба существующему благоустройству во дворах. Будучи знакома с ситуацией в Гагаринском районе, она не раз обращала внимание властей на серьезные повреждения дорожек, зеленых зон, зачастую пространство вокруг новых площадок становилось опасным для жителей дворов.

«Уверена, что управляющие компании и муниципалитеты подошли бы к установке современных площадок более ответственно и «по-хозяйски», если бы видели перспективу, что им придется обслуживать эти объекты, они несут за них ответственность», – сказала Ольга Дронова.

Она считает, что проверка, назначенная правительством, исключит еще одно опасное явление, связанное с отсутствием в Севастополе городской программы по демонтажу устаревших металлических элементов старых площадок.

«В Гагаринском районе мы наблюдаем ужасающие факты, когда старые турники скрепляют скотчем, ржавые и опасные горки и качели не демонтируют и не вывозят. В итоге картина не совсем жизнеутверждающая – рядом с современными и разноцветными детскими площадками во дворах громоздятся небезопасные для жизни малышей железные монстры из прошлого. –>

Мало того, наша общественная деятельность заключается не в том, чтобы поговорить и все. Мы готовы оказать посильную помощь в составлении перечня адресов, где располагаются опасные элементы, либо же поврежденные площадки. Мало того, убеждена, что и севастопольцы включились бы в эту работу», – отметила Ольга Дронова, добавив, что такие объекты насчитываются десятками.

Ранее председатель «Нашего Севастополя» обратилась в департамент городского хозяйства с предложением разработать городскую программу по выявлению и демонтажу опасных конструкций.

«Причем не просто убрать старые конструкции. В идеале, конечно, нужно установить на их месте новые площадки или новые отдельные элементы», – подытожила Ольга Дронова.

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