Правительство Севастополя окажет поддержку волонтерам

Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя принял к рассмотрению пакет документов Севастопольской волонтерской организации «Сердце Севастополя», которой планируется предоставить помещение для размещения склада гуманитарной помощи. Об этом сообщил и.о. директора профильного ведомства Максим Левашов.

«Для поиска подходящего помещения, где мог бы располагаться склад гуманитарной помощи, департамент приложил максимум усилий. Непросто подыскать имущество, которое отвечало бы необходимым требованиям складского помещения. В результате в конце сентября помещение по ул. Гоголя, 20-В было предложено общественникам. Они его осмотрели и на днях подали пакет документов для возможности заключения договора по передаче государственного имущества в безвозмездное пользование», – сказал Максим Левашов.

Он также сообщил, что пакет документов уже находится на рассмотрении. После чего с волонтерской организацией возможно будет заключить соответствующей договор.





Пятница, 4 октября 2019 г. 9

Источник: Портал Информер