Правительство Севастополя оказывает помощь погорельцам

В Севастополе создан оперативный штаб по ликвидации последствий пожара, который произошел сегодня в доме № 10 на улице Челюскинцев в 5 утра.

Спасатели оперативно эвакуировали жильцов дома, погибших и пострадавших нет.

На месте сейчас работают и.о. вице-губернатора Андрей Шишкин, сотрудники департамента общественной безопасности, медики, представители МЧС.

На улице Челюскинцев установлен временный пункт пребывания погорельцев. Развернута палатка на 30 мест, а также палатки для отдыха и складирования вещей, уцелевших после пожара.

«По поручению врио губернатора Михаила Развожаева сегодня утром все службы оперативно выехали на место, чтобы оказать помощь людям. Особое внимание – семьям с детьми. Сейчас наша задача не просто оказать психологическую помощь, но и главное – предоставить погорельцам крышу над головой и помочь с вывозом вещей.

Принято решение развернуть пункт прямо на месте – здесь люди могут выпить чай, позавтракать, пообщаться с психологами и специалистами. Кроме того, решается вопрос о расселении погорельцев в пансионат «Лазурь». Места в пансионате уже забронированы», – рассказал и.о. вице-губернатора Андрей Шишкин.

Справка:

Двухэтажный дом на улице Челюскинцев,10 построен в 1951 году – эта постройка состоит из отштукатуренных деревянных панелей. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 112 сегодня в 5:22. К 6:30 завершена эвакуация жителей, а в 10.58 пожар был ликвидирован. Всего к тушению пожара привлекались 47 человек и 17 единиц техники, из них от МЧС России 35 человек и 13 единицы техники, из которых 8 – автоцистерны.





Пятница, 16 августа 2019 г. 77

Источник: Портал Информер