Правительство Севастополя отреагировало на видео, размещённое горожанами

21 июня 2019     18
Правительство Севастополя отреагировало на видео, размещённое горожанами

 

Пользователи социальных сетей в Севастополе поделились видео, как рабочие сбрасывают шифер с трёхэтажного многоквартирного дома. Таким образом происходит демонтаж кровли при её капитальном ремонте. Видеозапись разместили в официальной группе правительства города.

«В чернющий список подрядчика, выполняющего ремонт крыши дома по улице Генерала Петрова, 17, а также контролирующий орган – заказчика. Старый шифер, вроде как, снимается другим методом. Люди проходят мимо, а парни с крыши, не предупреждая, бросают шифер», – написал пользователь.

Власти города своевременно отреагировали на это сообщение. 

«Фондом содействия капитального ремонта, являющимся заказчиком работ, выдано предписание подрядчику. К подрядчику будут применены штрафные санкции. Спасибо за обращение», – указано в ответе.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

В Севастополе на воде и на суше готовятся к форуму «Армия-2019»
В Севастополе на воде и на суше готовятся к форуму «Армия-2019»

Севастополь готовится к проведению военно-технического форума “Армия-2019”. Сегодня подразделения, которые будут в нем участвовать, вышли на тренировку. Такого военного шоу …


Вести Севастополь 21.06.2019
Вести Севастополь 21.06.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Первая волна выпускников уже российской “Нахимки”. Вчера еще курсанты, а сегодня офицеры покидают стены училища и …


Правительство Севастополя отреагировало на видео, размещённое горожанами
Правительство Севастополя отреагировало на видео, размещённое горожанами

 


Зеленский собирается превратить Украину в богатое государство
Зеленский собирается превратить Украину в богатое государство

 


Украинские судьи пожаловались на давление от администрации Зеленского
Украинские судьи пожаловались на давление от администрации Зеленского

Администрация президента (АП) Украины попыталась сорвать заседание судейского совета по вопросу избрания членов Конституционного суда (КС) и Высшей квалификационной комиссии …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты