Правительство Севастополя отреагировало на видео, размещённое горожанами

Пользователи социальных сетей в Севастополе поделились видео, как рабочие сбрасывают шифер с трёхэтажного многоквартирного дома. Таким образом происходит демонтаж кровли при её капитальном ремонте. Видеозапись разместили в официальной группе правительства города.

«В чернющий список подрядчика, выполняющего ремонт крыши дома по улице Генерала Петрова, 17, а также контролирующий орган – заказчика. Старый шифер, вроде как, снимается другим методом. Люди проходят мимо, а парни с крыши, не предупреждая, бросают шифер», – написал пользователь.

Власти города своевременно отреагировали на это сообщение.

«Фондом содействия капитального ремонта, являющимся заказчиком работ, выдано предписание подрядчику. К подрядчику будут применены штрафные санкции. Спасибо за обращение», – указано в ответе.