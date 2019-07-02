Правительство Севастополя поддержит восстановление британского кладбища

2 июля 2019     14
Правительство Севастополя поддержит восстановление британского кладбища

Губернатор Дмитрий Овсянников выразил готовность поддержать восстановление английское кладбище 1854-1855 годов. Власти города готовят обращение по этому поводу в Великобританию. Об этом Овсянников заявил 2 июля на встрече с журналистами.

«Мы готовы через министерство иностранных дел официально обратиться с предложением создать рабочую группу, определить параметры благоустройства и восстановления мест захоронения, чтобы привести в порядок данные места в соответствии с ожиданиями британской стороны», – сказал Овсянников.По словам губернатора, это будет «ответная реакция» местных властей на заявления британской прессы.

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила журналистам о готовности помочь восстановить английское кладбище. В начале июня британская газета The Times опубликовала статью о состоянии могил Английского кладбища времен Крымской войны, как об «осквернённых, захваченных, забытых».

Источник: Портал Информер

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