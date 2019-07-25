Правительство Севастополя подпишет мировое соглашение с Инкерманским винзаводом

25 июля 2019     21
Правительство Севастополя подпишет мировое соглашение с Инкерманским винзаводом

25 июля, правительство Севастополя утвердило решение о заключении мирового соглашения между городским департаментом по имущественным и земельным отношениям и «Инкерманским заводом марочных вин». Ранее земельный департамент подавал иск в суд на завод о расторжении договора целостного имущественного комплекса и возврате его городу.

«Исковые требования основываются на ухудшении (состояния) имущества, переданного в аренду, нахождении части имущества в нерабочем состоянии. В соответствии с условиями, предложенными в мировом соглашении, ответчик берёт на себя обязательства по вложению не менее 16 млн рублей в госимущество для проведения его в нормативное состояние», – сказал директор департамента Рустэм Зхайнуллин.

Он добавил, что завод является крупным налогоплательщиком и работодателем региона, его деятельность «способствует улучшению социально-экономической обстановки».

 

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

В Севастополе обсудят вопросы создания культурно-образовательного кластера
В Севастополе обсудят вопросы создания культурно-образовательного кластера

29 июля в Севастополе состоится экспертно-аналитическая сессия по вопросам взаимодействия культурно-образовательного и музейного комплекса с региональными и муниципальными учреждениями культуры …


Правительство Севастополя подпишет мировое соглашение с Инкерманским винзаводом
Правительство Севастополя подпишет мировое соглашение с Инкерманским винзаводом

25 июля, правительство Севастополя утвердило решение о заключении мирового соглашения между городским департаментом по имущественным и земельным отношениям и «Инкерманским …


Севастопольцы недовольны состоянием городских дорог
Севастопольцы недовольны состоянием городских дорог

Обсуждение городских проблем в Севастополе давно перешло в социальные сети, и сейчас этот процесс уже можно назвать двусторонним. В этом …


В Севастополе ветеранам компенсируют замену аварийных газовых плит
В Севастополе ветеранам компенсируют замену аварийных газовых плит

Ветеранам Великой Отечественной войны департамент городского хозяйства поможет с заменой аварийных газовых плит и водонагревателей. На эти цели из бюджета …


ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в 5 раз
ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в 5 раз

Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в 5 раз. © …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты