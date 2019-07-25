Правительство Севастополя подпишет мировое соглашение с Инкерманским винзаводом

25 июля, правительство Севастополя утвердило решение о заключении мирового соглашения между городским департаментом по имущественным и земельным отношениям и «Инкерманским заводом марочных вин». Ранее земельный департамент подавал иск в суд на завод о расторжении договора целостного имущественного комплекса и возврате его городу.

«Исковые требования основываются на ухудшении (состояния) имущества, переданного в аренду, нахождении части имущества в нерабочем состоянии. В соответствии с условиями, предложенными в мировом соглашении, ответчик берёт на себя обязательства по вложению не менее 16 млн рублей в госимущество для проведения его в нормативное состояние», – сказал директор департамента Рустэм Зхайнуллин.

Он добавил, что завод является крупным налогоплательщиком и работодателем региона, его деятельность «способствует улучшению социально-экономической обстановки».