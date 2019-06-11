В течение двух месяцев севастопольцы имеют возможность направить свои предложения в формирующуюся национальную комплексную программу развития города, основная цель которой выработать новые универсальные механизмы преодоления социально-экономического отставания региона, сложившегося за годы нахождения Севастополя под украинской юрисдикцией. Завершить процесс формирования национальной программы с учетом предложений горожан предполагается к сентябрю.

"Севэнергосбыт" открыл новый центр обслуживания клиентов Новый центр обслуживания клиентов “Севэнергосбыта” открылся в здании напротив остановки “Площадь Суворова”. Сейчас в нём работают 5 специалистов. Севастопольцы могут …



Севастопольцу грозит два года тюрьмы из-за кражи трёх тысяч рублей Севастопольца, укравшего из машины портмоне с деньгами и документами, задержала полиция, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя во вторник. Вором оказался 20-летний …



Правительство Севастополя призвало горожан вносить свои предложения в нацпрограммы В течение двух месяцев севастопольцы имеют возможность направить свои предложения в формирующуюся национальную комплексную программу развития города, основная цель …



Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы 11 июня Бари Алибасов, который оказался в реанимации после отравления жидкостью для очистки труб, пришёл в себя после нескольких дней комы. …

