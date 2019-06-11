Правительство Севастополя призвало горожан вносить свои предложения в нацпрограммы

В течение двух месяцев севастопольцы имеют возможность направить свои предложения в формирующуюся национальную комплексную программу развития города, основная цель которой выработать новые универсальные механизмы преодоления социально-экономического отставания региона, сложившегося за годы нахождения Севастополя под украинской юрисдикцией. Завершить процесс формирования национальной программы с учетом предложений горожан предполагается к сентябрю.
Источник: Портал Информер
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