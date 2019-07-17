Правительство Севастополя расторгает контракт с подрядчиком реконструкции Камышового шоссе

17 июля 2019     13
Правительство Севастополя расторгает контракт с подрядчиком реконструкции Камышового шоссе

Правительство Севастополя расторгает контракт с подрядчиком, сорвавшим сроки реконструкции Камышового шоссе, и в течение двух недель проведет конкурс на определение нового, которого ориентируют закончить работы до конца текущего года. Об этом сегодня сообщил и.о. вице-губернатора Владимир Базаров.

«Сейчас расторгаем контракт. Мы долго тянули этого подрядчика, всячески помогая, создавая для него беспрецедентные условия, он не справился. В течение двух недель отторгуем, определим нового сильного подрядчика и будем эту дорогу заканчивать. Общая стоимость работ 1 млрд 300 млн рублей, закрыто на сегодняшний день всего 460 млн рублей, то есть выполнена примерно треть работ», – цитирует Владимира Базарова пресс-служба правительства Севастополя.

Работы по строительству и реконструкции Камышового шоссе были начаты еще в начале 2018 года, в рамках федеральной целевой программы планируется расширить и отремонтировать дорогу протяженность почти 7 км.

Источник: Портал Информер

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