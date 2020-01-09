Правительство Севастополя решило купить шлем. Зачем?

9 января 2020     5
Правительство Севастополя решило купить шлем

Правительство Севастополя не перестает удивлять севастопольцев и всех жителей России своим бесконечным полетом фантазии. Так, на днях был обнародован перечень технологий, техники и оборудования, необходимых для реализации в городе национальных проектов.

Напомним нашим читателям, что национальные проекты были разработаны по предложению Владимира Путина  и утверждены еще в сентябре 2018 года правительством Дмитрия Медведева.

Давайте разберемся в том, что же вошло в список закупок, утвержденных правительством Севастополя. Всего в нем значатся 268 позиций.

Для реализации нацпроекта «Здоровье» — 139 пунктов: от комплектов мягких модулей для лечебной физкультуры до сканирующих микроскопов и лазерного хирургического комплекса. Вроде бы все в порядке.

Странности начинаются в списке закупок для проекта по реализации национального проекта в сфере жилья и городской среды. Всего лишь семь пунктов, но зато каких!

Согласно плану закупки, правительство Севастополя приобретет: цемент, кирпич, стекло, спортивные площадки и прочее строительное оборудование.

Видимо, в правительстве Севастополя решили, что лучше самим заняться реализацией программы по переселению жителей из ветхих домов. И не только в качестве направляющего и руководящего органа, но и подрядчика, который займется строительством домов, а заодно и прилегающих к ним спортивных площадок.

Амбиции правительства в деле реализации нацпроекта по развитию образования выглядят куда как современнее. И вычислительный блок интерактивного комплекса, и 3Д-принтер, и, пожалуй, самая интересная закупка -шлем виртуальной реальности. 

Впрочем, практичные чиновники замахнулись не только на новинки хайтека, но и вписали в план закупок и предметы попроще — ручные лобзики, канцелярские ножи, карты памяти для фото- и видеокамер.

Проекту «Безопасные и качественные автомобильные» отведены всего  34 пункта: от асфальтоанализатора и симулятора автомобильных нагрузок до автозаправщиков и самосвалов.
Только планы закупок  в рамках нацпроекта «Культура» выглядят буднично и даже, можно сказать, провинциально — гитары, пианино, скрипки, аккордеоны, домры, баяны, трубы, саксофоны.

Напомним, что с реализацией национальных проектов в Севастополе, мягко говоря, не совсем хорошо. По состоянию на июль 2019 года, кассовое исполнение нацпроектов составило всего около 20 до 30%. 

И хотя, по словам врио губернатора Михаила Развожаева, к концу года удалось достичь отметки в 60%, особого изменения в темпах реализации ни жители города, ни федеральные чиновники не видят.

В свете всего происходящего с этой самой реализацией, наверное, самая удачная закупка правительства, — это тот самый пресловутый шлем виртуальной реальности. Именно он поможет всем нам увидеть достижения в деле реализации нацпроектов и быстрое улучшение ситуации в городе.

Вот только одного шлема будет маловато. И стоит, видимо, подумать о том, чтобы закупить по шлему на каждого жителя, а также запасные — для гостей города и федеральных чиновников. 

  

Источник: Портал Информер

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