Правительство Севастополя собирается за 2 месяца потратить миллиарды на инфраструктуру

Правительство Севастополя собирается за два месяца 2019 года потратить на инфраструктуру больше денег, чем за весь год.

По словам главы города-героя Михаила Развожаева, необходимо освоить до 90% выделенных Москвой средств. Хотя на сегодняшний день потрачено только 33%.

Он добавил, что такая потрясающая эффективность будет достигнута за счет ранее незавершенных проектов, которые нуждаются в переделке.

“Часть работ, которые оплачены, сделаны в несоответствующем качестве, часть работ не доделаны до конца. Проект сделан так, что сейчас выясняется: порядка 200 миллионов рублей не хватает – на вынос сетей и так далее. Порядка такой же суммы – это то, что уже было оплачено, но что придётся переделать. Придётся материалы передавать в правоохранительные органы – либо подрядчик возьмёт на себя бремя финансовой ответственности”, – подчеркнул Развожаев.

В случае неисполнения бюджета развития на этот год, в Севастополе он может быть уменьшен в последующие.







Вторник, 22 октября 2019 г. 36

Источник: Портал Информер