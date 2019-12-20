Правительство Севастополя утвердило проект планировки культурного кластера на мысе Хрустальный

Проект планировки территории культурного кластера с парковой зоной в районе мыса Хрустальный в Севастополе власти города представят общественности в начале 2020 года. Об этом рассказал врио губернатора Михаил Развожаев на заседании правительства города.

«Мы получили соответствующее решение о проектировании большого общественного пространства на территории мыса Хрустальный вокруг культурного кластера – сейчас начинается подготовка к его строительству, проводятся земляные работы.

После Нового года, когда наши коллеги определятся с мастер-планом всей этой территории большого парка, общественного пространства, размещения кластера, мы проведём большую общественную презентацию всего этого проекта», — заявил Развожаев.

На заседании правительства была утверждена документация планировки в части кадастровых кварталов – уточнены границы земельных участков.«Территория проектирования составляет 56 га, расположена в пределах ранее указанных кадастровых кварталов. Территория общего пользования – 32 га, территория министерства обороны РФ – 1,4 га, территория существующей застройки – 12 га», — рассказал и.о. директора городского департамента градостроительства и архитектуры Максим Жукалов.

Напомним, что подготовительные работы к строительству культурного кластера на мысе Хрустальный ведутся с ноября 2018 года.

Работы начало предприятие ООО «Стройгазмонтаж». В октябре подрядчик сменился на АО «Стройтрансгаз».

Предполагается, что общая территория парка с музейно-культурным кластером протянется от мыса Хрустальный до Карантинной бухты.







Пятница, 20 декабря 2019 г. 22

Источник: Портал Информер