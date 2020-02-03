Правительству Севастополя не хватает туалетов

В правительстве Севастополя обсудили дефицит общественных туалетов.

Соответствующее поручение на еженедельном аппаратном совещании получил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.«Согласно проведенной инвентаризации, в городе на сегодняшний день есть 23 стационарных общественных туалета, которые работают бесплатно. Также от Центра туризма поступило предложение определить еще 15 мест для размещения туалетов, в местах, которые пользуются популярностью у гостей города. Сейчас мы рассматриваем возможности, чтобы закрыть эту потребность», – сказал Евгений Горлов.

Горхозу предложено включить туалеты в программу благоустройства общественных пространств.







Понедельник, 3 февраля 2020 г. 49

Источник: Портал Информер