Правоохранители проверят информацию об иностранном гражданстве севастопольских депутатов и чиновников

20 января 2020     16
Правоохранители проверят информацию об иностранном гражданстве севастопольских депутатов и чиновников

Редакция «ИНФОРМЕРа» направила в правоохранительные органы запросы о наличии гражданства или вида на жительство в зарубежных странах у депутатов Законодательного собрания Севастополя:

Горелова Вячеслава Николаевича;

Журавлёва Ильи Григорьевича;

Камзолова Вячеслава Юрьевича;

Кияшко Романа Владимировича;

Пархоменко Антона Юрьевича;

Щербаковой Татьяны Михайловны.
 
А также членов правительства Севастополя: 

 

Кулагина Александра Андреевича;

Тимофеевой Ольги Леонидовны;

 

Аксенова Вячеслава Викторовича.
 
Напомним, согласно действующему законодательству  данный  вопрос регулируется Федеральным законом от 2006 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения требований к замещению государственных и муниципальных должностей».

Согласно нормам этого закона, гражданам России, имеющим иностранное гражданство либо вид на жительство в других странах, запрещено занимать ряд государственных и муниципальных должностей.
 
Согласно нашей информации, вышеупомянутые члены правительства Севастополя, а также депутаты Законодательного собрания Севастополя могут иметь гражданство другого государства, вид на жительство в другом государстве, а также иметь движимое и/или недвижимое имущество, зарегистрированное на териитории другого государства.
 
В связи с вышеизложенным, просим начальника УФСБ РФ по Республики Крым и Севастополю генерал-лейтенанта Леонида Михайлюка, врио начальника УМВД РФ в Севастополе полковника полиции Андрея Кузнецова, председателя Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, а также врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева проверить данную информацию и предоставить нам результаты проведенной проверки в оговоренный законом срок:

 

– Вячеслава Аксенова, занимающего должность главы ГКУ правительства Севастополя, Александра Кулагина, занимающего должность заместителя врио губернатора Севастополя, Ольги Тимофеевой, занимающей должность заместителя врио губернатора Севастополя;

 

– депутатов Законодательного собрания Севастополя:  Горелова Вячеслава Николаевича, Журавлёва Ильи Григорьевича, Камзолова Вячеслава Юрьевича, Кияшко Романа Владимировича, Пархоменко Антона Юрьевича, Щербаковой Татьяны Михайловны.

Просим считать данный материал официальным обращением к руководству УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, УМВД РФ в Севастополе, председателю Законодательного собрания Севастополя и врио губернатора Севастополя.

Напомним, что ранее телеграм-канал «Кремлевский безбашенник» составил список российских чиновников, которые имеют вид на жительство в другой стране или иностранное гражданство.

 

По даным авторов канала, в их числе оказались зампред правительства Ольга Голодец (гражданство Италии), директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин (имеет ВНЖ Испании) и гендиректор ФКП «Союзпродимпорт» Алексей Маклаков (ПМЖ Испании), ряд депутатов Госдумы — глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров, депутаты Валерий Газзаев, Николай ВалуевЮрий Мищеряков (гражданство или ВНЖ Испании), Сергей ЖелезнякВладимир Блоцкий, Ринат Хайров, Дмитрий Савельев (гражданство Великобритании).



Понедельник, 20 января 2020 г. 96

Источник: Портал Информер

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