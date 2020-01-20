Правоохранители проверят информацию об иностранном гражданстве севастопольских депутатов и чиновников

Редакция «ИНФОРМЕРа» направила в правоохранительные органы запросы о наличии гражданства или вида на жительство в зарубежных странах у депутатов Законодательного собрания Севастополя:

Горелова Вячеслава Николаевича;

Журавлёва Ильи Григорьевича;

Камзолова Вячеслава Юрьевича;

Кияшко Романа Владимировича;

Пархоменко Антона Юрьевича;

Щербаковой Татьяны Михайловны.



А также членов правительства Севастополя:

Кулагина Александра Андреевича;

Тимофеевой Ольги Леонидовны;

Аксенова Вячеслава Викторовича.



Напомним, согласно действующему законодательству данный вопрос регулируется Федеральным законом от 2006 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения требований к замещению государственных и муниципальных должностей».

Согласно нормам этого закона, гражданам России, имеющим иностранное гражданство либо вид на жительство в других странах, запрещено занимать ряд государственных и муниципальных должностей.



Согласно нашей информации, вышеупомянутые члены правительства Севастополя, а также депутаты Законодательного собрания Севастополя могут иметь гражданство другого государства, вид на жительство в другом государстве, а также иметь движимое и/или недвижимое имущество, зарегистрированное на териитории другого государства.



В связи с вышеизложенным, просим начальника УФСБ РФ по Республики Крым и Севастополю генерал-лейтенанта Леонида Михайлюка, врио начальника УМВД РФ в Севастополе полковника полиции Андрея Кузнецова, председателя Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, а также врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева проверить данную информацию и предоставить нам результаты проведенной проверки в оговоренный законом срок:

– Вячеслава Аксенова, занимающего должность главы ГКУ правительства Севастополя, Александра Кулагина, занимающего должность заместителя врио губернатора Севастополя, Ольги Тимофеевой, занимающей должность заместителя врио губернатора Севастополя;

– депутатов Законодательного собрания Севастополя: Горелова Вячеслава Николаевича, Журавлёва Ильи Григорьевича, Камзолова Вячеслава Юрьевича, Кияшко Романа Владимировича, Пархоменко Антона Юрьевича, Щербаковой Татьяны Михайловны.

Просим считать данный материал официальным обращением к руководству УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, УМВД РФ в Севастополе, председателю Законодательного собрания Севастополя и врио губернатора Севастополя.

Напомним, что ранее телеграм-канал «Кремлевский безбашенник» составил список российских чиновников, которые имеют вид на жительство в другой стране или иностранное гражданство.

По даным авторов канала, в их числе оказались зампред правительства Ольга Голодец (гражданство Италии), директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин (имеет ВНЖ Испании) и гендиректор ФКП «Союзпродимпорт» Алексей Маклаков (ПМЖ Испании), ряд депутатов Госдумы — глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров, депутаты Валерий Газзаев, Николай Валуев, Юрий Мищеряков (гражданство или ВНЖ Испании), Сергей Железняк, Владимир Блоцкий, Ринат Хайров, Дмитрий Савельев (гражданство Великобритании).







Понедельник, 20 января 2020 г. 96

Источник: Портал Информер