Праздновать или нет? Что думают севастопольцы о Дне всех влюбленных (ВИДЕООПРОС)

14 февраля 2020     19
Праздновать или нет? Что думают севастопольцы о Дне всех влюбленных (ВИДЕООПРОС)

Во многих странах 14 февраля отмечается День святого Валентина, который считается покровителем всех влюбленных.Этот праздник, начиная с 90-х годов, стал популярным и в России.

Но каждый год возникают споры о том, должны ли мы его праздновать. Одни считают, что это милый день, когда миллионы влюблённых дарят друг другу сюрпризы и своё внимание. Другие полагают, что говорить и показывать человеку, что он дорог – следует не раз в год, а в любое время. Третьи уверены, что «это не наш праздник», а веяние с запада. В России для проявления тепла и романтики есть День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

«ИНФОРМЕР» провёл опрос и выяснил, что думают севастопольцы о Дне всех влюблённых. Ответы — в видео.

Несмотря на то, что каждый по-разному относится к этому празднику, расскажем его историю.
День святого Валентина существует уже более полутора тысяч лет. О самом Валентине известно мало.

По легенде, он жил в третьем веке нашей эры во время правления римского императора Клавдия Второго, был простым христианским священником, занимался естественными науками и медициной.

Император чтил воинскую доблесть прославленных римских легионов и не очень жаловал христиан.
Для сохранения воинского духа им был издан указ, запрещающий легионерам женитьбу, поскольку легионер, вступивший в брак, много времени проводит среди родных, в итоге занят мыслями не о благе империи и воинских доблестях, а о том, как содержать семью.

К счастью легионеров нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать влюбленных. Им стал священник Валентин. Добрый и отзывчивый человек мирил поссорившихся, помогал писать любовные письма и делать приятные сюрпризы любимым.
Император, узнав об этом, распорядился, чтобы в конце 269 года Валентина взяли под стражу, а вскоре был подписан указ о его казни.

Говорили, что в него влюбилась дочь тюремщика. Валентин, как священник, давший обет безбрачия, не мог ответить взаимностью. Однако в ночь перед казнью 13 февраля отправил ей любовное письмо, где рассказал о своих чувствах. Прочитано оно было после его казни.



Пятница, 14 февраля 2020 г. 4610

Источник: Портал Информер

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