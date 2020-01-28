Преамбула Конституции России будет изменена

28 января 2020     17
Преамбула Конституции России будет изменена

Преамбула Конституции России, скорее всего, будет изменена. Об этом «Интерфаксу» сообщил сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в основной закон, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Суть корректировки преамбулы депутат не уточнил.

 

Ранее переписать эту часть Конституции предлагал другой член рабочей группы, сенатор Алексей Пушков, призвавший внести в нее слова об историческом значении победы СССР в Великой Отечественной войне.

Сейчас в преамбуле документа от лица многонационального народа России говорится об утверждении прав и свобод человека, гражданского мира, сохранении государственного единства, уважении к памяти предков, вере в добро и справедливости, незыблемости демократической основы российского государства, стремлении обеспечить благополучие и процветание и ответственности перед будущими поколениями.Президентский законопроект о поправках к Конституции был внесен в январе в Госдуму и одобрен в первом чтении. Ожидается, что документ будет окончательно принят парламентариями в феврале, при этом на весну запланировано общероссийское голосование, результаты которого, как заверили в Кремле, могут повлиять на итоговое решение о внесении корректировок в основной закон.

Напомним, что Владимир Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. По мнению журналистов и политологов, реформа может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году.



Вторник, 28 января 2020 г. 705

Источник: Портал Информер

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