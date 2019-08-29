Превосходная сезонная резиденция у моря от «ИнтеСтрой»

29 августа 2019     18
Превосходная сезонная резиденция у моря от «ИнтеСтрой»

Евпатория —  небольшой, крайне уютный город, который прекрасно подходит для отдыха с детьми: тропик-парк, парк динозавров, аквариум, дельфинарий, замечательные парки с реликтовыми растениями и деревьями.

Но, безусловно, главное – это море!

Отдаленность от крупных промышленных предприятий и портов, мелководье у берега, которое быстро прогревается: смело купаться в нем может даже не умеющий плавать ребенок. А это чудесный белоснежный песок, где можно бесконечно строить песочные замки или делать пасочки!

В часе езды от Евпатории расположена уникальная коса Беляус, на котором самый чистый пляж на полуострове. Здесь белоснежный песок сверкает перламутром! 

Жилой квартал «ЦентрПарк» – проект, созданный для того, чтобы обеспечить его жителям комфортную жизнь в самом солнечном городе на крымском побережье – Евпатории.

 

«ЦентрПарк» – именно то, что вам нужно для комфортной и насыщенной жизни. Это превосходная сезонная резиденция у моря. Пляж находится на расстоянии неторопливой 15 минутной прогулки.

Это отличный выбор для того, кто привык находиться в центре событий, ведь до культурного и исторического центра города рукой подать.

Жилой квартал состоит из 3-х многоквартирных домов П-образной формы, в каждом из которых предусмотрен собственный паркинг. Этажность– 7-8 этажей.

 

Расположение

Дома протянулись вдоль важной транспортной и пешеходной артерии города – пр. Ленина.

Квартал находится в тихой части центра, где никто не нарушит ваше уединение и не отвлечет от отдыха, если вы сами этого не пожелаете.

Планировки

Вы можете подобрать максимально комфортную планировку помещения, которая будет соответствовать именно вашим потребностям. Проектом предусмотрены квартиры-студии, 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с различными площадями: от 24,7 м2 (для студий) до просторных 77,9 м2.

 

Коммуникации

Каждый дом оборудован современной крышной котельной, в каждом подъезде – современные лифты грузоподъемностью 630 кг.

 

Благоустройство

Основополагающий показатель качества жилого комплекса – его безусловная безопасность.

Концепция «двор без машин».  Вы должны чувствовать себя в безопасности и не беспокоиться о детях, которые играют во дворе на современных детских площадках, предусмотренных возле каждого дома в комплексе.

 

Паркинг

 

На территории квартала «ЦентрПарк» предусмотрен подземный паркинг на 58 автомобилей, попасть в который Вы можете, не выходя из дома – по лестнице в вестибюле на первом этаже.

Для спокойного вечернего времяпрепровождения на территории жилого комплекса предусмотрены места для отдыха взрослых.

На её внутренней части создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями, мам с колясками и маленьких детей.

 

Приятные детали для удобства

 

Проектом предусмотрены вентилируемые подсобные помещения для хранения сезонных вещей. Больше у вас не возникнет вопрос, где хранить детские надувные бассейны, елочные игрушки и прочие невероятно нужные вещи, которым всегда не хватает места в квартире.

 

Строительная компания «ИнтерСтрой» предлагает уникальный шанс приобрести квартиру рядом с набережной Евпатории: +7 978 771 11 19. 


Четверг, 29 августа 2019 г. 118

Источник: Портал Информер

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