Предвыборный беспредел: в Севастополе срывают сбор подписей в поддержку независимых кандидатов

В Севастополе неизвестные пытались сорвать сбор подписей в поддержку независимого потенциального кандидата на выборы в Законодательное Собрание города – председателя общественной организации «Наш Севастополь» Ольги Дроновой.

На прошлой неделе Ольга Дронова подала документы в территориальную избирательную комиссию как самовыдвиженец и начала сбор подписей в свою поддержку.

Напомним, независимым кандидатам-мажоритариям согласно законодательству РФ требуется заручиться поддержкой 3% избирателей округа.

В минувшую субботу Дронова проводила выездной сбор подписей на своем округе в удобном для избирателей месте. Об этом накануне она сообщила на своей странице в социальных сетях:

«Всех, кто хотел и, уверена, продолжает хотеть оставить свою подпись за меня жду 29 июня, с 18.00 до 21.00, с паспортом, на остановке Юмашева».

Однако, придя на место вместе со своим доверенным лицом, Ольга Дронова помимо своих сторонников обнаружила съемочную группу неизвестного ей крымского издания, а также группу несовершеннолетних юношей, впоследствии оказавшихся провокаторами.

«К моему приходу были «заряжены» титушки (партия Регионов – фирменный почерк севастопольского ЕР), и, якобы съемочная группа некого информагентства», – заявила Дронова.

Все три часа, отведенные на сбор подписей, «СМИ» снимали все действия доверенного лица Ольги Дроновой, а несовершеннолетние дети, пришедшие со съёмочной группой, задавали провокационные вопросы, по которым было понятно, что эти лица не живут в Севастополе. В частности, они требовали дать ответ по ситуации в «парке Нахимова», которого в Севастополе попросту нет.

«Но это меня, как доверенного лица, абсолютно не заботило. Я человек уравновешенный, поэтому планам провокаторов создать конфликт не суждено было сбыться. Поэтому те, кто ставили перед собой задачу сорвать сбор подписей, приступили к плану Б: псевдо-СМИ снимали граждан и их паспортные данные вопреки их желанию. В связи с этим люди, специально пришедшие поддержать Ольгу Дронову, отказывались в таких условиях ставить подписи. «Корреспондент» не отходил ни на шаг, снимая крупным планом граждан и их паспорта, работать было невозможно. Мы буквально отбивались от них. Одна девушка позвонила в полицию и оставила жалобу. Но «деятели» ретировались раньше, чем приехали представители органов правопорядка», – отметила Александра Дорохина, доверенное лицо Ольги Дроновой.

Несмотря на закон о деятельности СМИ, «корреспондент» отказывался показать на доверенному лицу Ольги Дроновой и приходящим подписать листы людям свое редакционное удостоверение, мотивируя тем, что он проводит некое социологическое исследование.

«Я опознала в человеке с микрофоном мужчину, которого часто вижу перед офисом политтехнологов «Единой России» в г.Севастополе по улице Одесская. Живу в соседнем доме от их офиса.

Ну а нанятых ими детей видела буквально накануне в бесплатном мобильном медицинском центре Благотворительного Фонда «Наш дом – Севастополь», работающего по моей просьбе несколько месяцев, оказывая гражданам помощь. Эти дети раздавали агитационные материалы «Единой России» прямо напротив медцентра», – сказала Ольга Дронова.

После случившегося Ольга Дронова разместила видео с места событий на своей странице в социальной сети Фейсбук, и практически в течение суток подписчики установили личность одного из провокаторов. Им оказался бывший корреспондент «Крым 24» Александр Сафонов. Также общественнице поступили личные сообщения от сочувствующих ей членов ЕР о том, что данная съемочная группа ангажирована местным реготделением едроссов на период избирательной кампании снимать свои выездные мероприятия.

Александр Сафронов

«Делаю вывод, что эти люди считают, что могут закрыть рот севастопольцам, которые выражают доверие мне – независимому кандидату. В нашем Севастополе такое не пройдет – мы слишком любим свой город и вправе сами решать, кто будет представлять интересы севастопольцев в заксобрании, а не плясать под дудку тех, кто возомнил себя хозяином города», – написала Ольга Дронова в социальных сетях.

Кстати, это не единственный случай, когда правящая партия пытается сорвать сбор подписей в пользу независимых кандидатов. В частности агитаторы Единой России убеждают граждан, что просьба показать паспорт при сборе подписей – незаконна. А все те, кто представляется сборщиком подписей – мошенники. Об этом рассказывают сами жители сборщикам подписей самовыдвиженцев, аргументируя свой отказ оставить подпись.