Предвыборный ролик: «Зеленский и Путин играют в шахматы» ( ВИДЕО)

Лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко обнародовал политический рекламный ролик, на котором якобы «президенты» РФ и Украины играют в шахматы.

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В ролике показан актер, который загримирован под президента России Владимира Путина. Он играет в шахматы вместе с молодым парнем, похожим на президента Украины Владимира Зеленского.

Возле украинского лидера стоит табличка «Украина», а возле «Путина» — Россия. В тот момент, когда «Зеленский» решается сделать ход, к нему подходит Гриценко и указывает, куда поставить фигуру.

«У нас нет права на ошибку. Время компетентных и ответственных решений. Итого — победим!», — гласит слоган «Гражданской позиции».