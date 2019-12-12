Предновогодний пердимоноколь в департаменте труда и соцзащиты Севастополя

Редакция «ИНФОРМЕРа» уже рассказывала нашим читателям о том, что произошло с новогодними подарками, которые закупил департамент труда и соцзащиты населения для севастопольских детей-сирот, инвалидов, а также тех детей, которые растут в многодетных семьях.

Как выяснилось в ходе расследования СРОО «Севастопольские мамы», ООО «Хит-Трейд Торг» (город Иваново), которая выиграла тендер на поставку сладких подарков, весьма специфично отнеслась к своим обязанностям.

В подарок, кроме двух малюсеньких типа-псевдо-шоколадок, горы невкусной карамели, пачки печенья, жевательной конфеты, которую так и не смогли разжевать общественники без ущерба для зубных пломб, они обнаружили десяток конфет-близнецов. Различались сладости только обертками с поэтическими названиями. Их содержимое, хоть и коричневого цвета, но это было вовсе не шоколадное по своему составу и вкусу.

Ну, а две больших вафельных конфеты-близнеца «Ковбой Джонни» и «Рыжая-Пушистая» вообще сразили наповал исключительной вонью смеси машинного масла и жженого сахара. Распались на части эти «вафли» сразу после того, как была вскрыта упаковка.

Утром 12 декабря мы опубликовали продолжение этой истории.

Как оказалось, после нашей публикации сотрудники департамента «по техническим причинам выдачу подарков» временно приостановили.

Но уже к вечеру, видимо понимая, что шила в мешке не утаишь, чиновники заменили это объявление на новое.

Редакция «ИНФОРМЕРа» с удовлетворением отмечает, что, хотя и после долгих колебаний, чиновники департамента все-таки нашли в себе мужество и честно признались, что «качество» данных подарков «ниже плинтуса». Называть севастопольское СМИ государственные служащие не стали. Видимо, стесняются нас!

Мы от всей души желаем чиновникам департамента успехов в проверке, а также напоминаем им, что есть еще три недели для того, чтобы все-таки устроить настоящий сладкий праздник для детей.

Также надеемся, что к этой проверке присоединятся и сотрудники правоохранительных органов.

Источник: Портал Информер