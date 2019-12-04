Предновогодний Севастополь: на главной площади города выросла 20-метровая ёлка

4 декабря 2019     21
Предновогодний Севастополь: на главной площади города выросла 20-метровая ёлка

На главной площади Севастополя установили новую новогоднюю елку, изготовленную из искусственной хвои и комплекса световых элементов.

Высота ели, как ранее отмечал и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов, порядка 20 метров.

«Новую елку будут украшать светодиодные и музыкальные элементы. Елка будет с мультимедийной гирляндой, сверху будет установлена метровая мультимедийная сфера. Кроме того, установим елки в Парке Победы и Учкуевке, там будут подсвечены и новые перголы. При этом мы поговорили со всеми предпринимателями, которые в тех зонах находятся, предложили им также украшать свои витрины светодиодными элементами для создания праздничной атмосферы», – говорил Горлов.

По сообщению пресс-службы правительства, до Нового года на центральных улицах будут установлены элементы праздничной иллюминации, как прошлых лет, так и новые. Всего на 50 локациях разместят около 40 световых конструкций. 

Завершить работы по установке всех элементов планируется до 15 декабря.

Как украшают Севастополь к Новому году — любуйтесь фотографиями «ИНФОРМЕРа». 

 



Среда, 4 декабря 2019 г. 649

Источник: Портал Информер

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