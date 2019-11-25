Предприниматели Севастополя несут колоссальные убытки из-за реконструкции Большой Морской

Предприниматели, чьи кафе и магазины находятся на улице Большая Морская в Севастополе, терпят убытки из-за ремонта. Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Нам преградили проход – здесь стройка. По сути, нас отрезали забором. Пройти можно, но если идти сюда специально», – утверждает сотрудник одной из кофеен.

Мужчина пожаловался, что в обычный день у него было около 40 клиентов, а после начала масштабной реконструкции улицы – не больше 10.

Предприниматели рассказали, что некоторые накануне ремонта решили приостановить свои арендные договоры и закрыли заведения. А те, кто остался работать, готовы выставить властям города счет на возмещение убытков.

«Куда со всем товаром деваться? Конечно, все мы будем сидеть, ждать улучшения. Но хочется какой-то компенсации за это. Я думаю, этот вопрос поднимут, будут что-то решать», – рассказала владельца магазина одежды на Большой Морской.

Напомним, что полномасштабная реконструкция одной из центральных улиц Севастополя выполняется за средства правительства Москвы. Оценочная стоимость проекта – 2 млрд рублей. Все работы должны быть закончены до 20 апреля 2020 года.







Понедельник, 25 ноября 2019 г. 538

Источник: Портал Информер