Предприниматели Севастополя переизбрали руководство

Во вторник, 9 июля 2019 года, состоялось отчетно-выборное собрание союза «Совет предпринимателей Севастополя».

Члены общественной организации подвели итоги работы за год.

По словам председателя совета Сергея Живодуева, совместная работа с правительством Севастополя помогла решить многие проблемы, связанные с развитием предпринимательства в городе.

Но вопросов, которые требуют скорейшего решения, еще немало. В частности, предприниматели жалуются на несовершенство законодательства, налоговой системы, административные барьеры, бюрократию при получении различных согласований и разрешений.

На собрании также отметили отсутствие нормального взаимодействия с департаментом по имущественным и земельным отношениям по решению проблем предпринимателей региона.

Также участники встречи переизбрали руководящий состав организации. Председателем союза вновь единогласно определён Сергей Живодуев. Его заместителем стал руководитель общественной организации «Новая формация» Андрей Нижний. В состав правления вошел генеральный директор компании «ИнтерСтрой» Олег Леухин.

За год количество членов совета предпринимателей увеличилось практически вдвое. Если в 2018 году учредителями союза стали 29 организаций, то сейчас в его составе уже более 50 субъектов предпринимательства.

«Главным за этот год стал тот факт, что организацию стали воспринимать в городе как реальную силу и власти, и бизнес, и севастопольцы», – отметил Сергей Живодуев.