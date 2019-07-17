Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал увеличить полномочия парламента

17 июля 2019     19
Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал увеличить полномочия парламента

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин раскрыл суть изменений, которые, по его мнению, должны быть внесены в Конституцию.Этому вопросу посвящена его статья, которую 17 июля опубликована «Парламентская газета».

Речи об изменении или пересмотре «базовых положений» Конституции в этом смысле, заверил Володин, не идет: «Эти нормы незыблемы».

Однако вместе с этим, он считает, что «необходимо говорить о том, как добиться максимально качественной реализации» этих положений, и о том, как адаптировать их «к новым вызовам и требованиям времени».

Анализа при обсуждении этого вопроса, по мнению Володина, заслуживает ст. 7 Основного закона, в которой говорится, что политика России как социального государства «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

За 25 лет существования российской Конституции наполнение этих понятий, которые «не имеют четкого теоретического и правового описания», совершенно изменилось, уверен Володин.

«Требования выше. Стандарты современнее», — отметил он.

Кроме того, реализацию норм Конституции, полагает спикер Госдумы, в этом смысле нужно учитывать не только в действующем законодательстве, но и в том, которое будет «разработано в ближайшие годы».

«Речь идет, например, о цифровизации, больших данных, искусственном интеллекте, цифровой безопасности, генных и биотехнологиях и робототехнике», — пояснил Володин, заметив, что во всех этих сферах возникают вопросы о соблюдении прав человека и конституционных принципов.

На практике следование этим нормам, считает Володин, должны обеспечивать «согласованные действия всех ветвей и органов власти». Но «необходимый баланс» в этой сфере, по мнению спикера Госдумы, присутствует не во всех действиях законодательной и исполнительной властей страны. Восстановить его, считает депутат, могло бы новое положение Конституции, которое позволило бы нижней палате парламента участвовать в формировании правительства

Сегодня «на практике», считает Володин, этим занимается сам председатель Кабмина, президент принимает решение на основе представления от премьер-министра, а Дума только утверждает решение главы государства.

Таким образом, кандидатуры в Кабмин президент составляет «без возможности опереться на альтернативную позицию».

«Было бы правильно», чтобы Госдума, по его мнению, «как минимум участвовала в консультациях» при назначении членов правительства.

Это, уверен Володин, обеспечивало бы «более высокий уровень ответственности в работе членов Кабмина» и «способствовало повышению эффективности реализации конституционных полномочий президента по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти».

Это уже не первый раз, когда спикер Госдумы предлагает провести оценку положений Конституции. Впервые об этом Володин высказался в декабре прошлого года. В январе он предложил «уточнить и детализировать отчетность правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе по вопросам правоприменения».

До этого, в октябре прошлого года, о том, что в Конституции есть недостатки, которые можно исправить «точечными изменениями», говорил также глава Конституционного суда Валерий Зорькин.

В декабре внесение поправок к Конституции допустил председатель правительства Дмитрий Медведев.

В Кремле, комментируя возможные изменения, в конце 2018 года утверждали, что «пока позиция на этот счет не сформулирована и каких-либо работ в этом контексте не производится».

Источник: Портал Информер

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