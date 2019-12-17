Председатель Госдумы опроверг слова главы Минздрава о зарплатах врачей (ВИДЕО)

“У нас нет таких средних зарплат”. Такими словами Вячеслав Володин отреагировал на слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой, заявившей о том, что средняя заработная плата врачей в регионах составляет 79 тысяч рублей.

“Прозвучала цифра — 79 тысяч рублей. Люди читают, смотрят, о чем идет разговор. Но у нас нет с вами таких средних заработных плат. Я знаю по своему избирательному округу — ее нет и близко. И 70 нет. И нет 60. Коллеги, вы о чем говорите?“, – сказал Володин.

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Володин предложил исключить из формулы, используемой при расчете этого показателя, зарплаты главврачей и бухгалтеров так, чтобы итоговая цифра отражало реальное состояние дел с доходом медицинских сотрудников.

Вероника Скворцова

“Тот фонд, о котором речь идет, включает в себя зарплату главного врача, заместителя главного врача, бухгалтера и так далее. А есть еще у некоторых любимые секретари и уборщицы, которые иногда получают и по 100 тысяч, и по 80 тысяч. А дальше уже все это остается обычным врачам”, – заявил Володин, обращаясь к Скворцовой.







Вторник, 17 декабря 2019 г. 66

Источник: Портал Информер