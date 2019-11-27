Председатель Госсовета Крыма призвал отказаться от просмотра спортивных соревнований

27 ноября 2019     12
Председатель Госсовета Крыма призвал отказаться от просмотра спортивных соревнований

Долгом гражданина является отказ от просмотра крупных международных спортивных соревнований в случае отстранения от участия в них сборной России. Об этом в разговоре с журналистами заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

«Потеря России будет невосполнима. Утратится всякий интерес не только у россиян. Понятно, что для нас эти соревнования перестанут существовать, если они будут до такой степени политизированы.

Это, думаю, будет долг каждого россиянина, каждого гражданина просто не смотреть эти соревнования, в которых нашу страну совершенно по политическим мотивам (не допустили).

Если какой-то чиновник где-то споткнулся, при чем тут люди, которые любят спорт или спортсмены, которые готовились всю жизнь», – сказал Константинов.

Он уверен, что даже если решение об отстранении спортсменов из России от участия в международных соревнованиях будет принято, у спортсменов все равно будет возможность реализоваться в рамках российских первенств.

«Тем не менее, даже если это (решение) будет принято, остается колоссальный объем работы, никакого не должно быть уныния у спортивной общественности. Полно в нашей федеральной повестке (соревнований), полно мировых организаций и соревнований, и календарных графиков, в которых наши спортсмены могут участвовать.

Никакой трагедии вселенского масштаба, конечно, не произойдет, но нужно иметь в виду, что они нас не любят. Не любят за то, что мы растем, за то, что мы становимся сильными, за то, что мы имеем на мировой арене свой голос. К этому надо относится… как говорят в спорте: «Держать стойку», – отметил он.

Напомним, что 25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) предложил исполкому этой организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года из-за подозрений, что базой данных Московской антидопинговой лаборатории манипулировали.

Если исполком ВАДА, заседание которого состоится 9 декабря, поддержит предложения комитета, сборная России не сможет участвовать в Олимпиадах и различных чемпионатах мира, в том числе по футболу, и других соревнованиях, организаторы которых подписали кодекс ВАДА.

Источник: Портал Информер

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