Председатель Госсовета Крыма призвал отказаться от просмотра спортивных соревнований

Долгом гражданина является отказ от просмотра крупных международных спортивных соревнований в случае отстранения от участия в них сборной России. Об этом в разговоре с журналистами заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

«Потеря России будет невосполнима. Утратится всякий интерес не только у россиян. Понятно, что для нас эти соревнования перестанут существовать, если они будут до такой степени политизированы.

Это, думаю, будет долг каждого россиянина, каждого гражданина просто не смотреть эти соревнования, в которых нашу страну совершенно по политическим мотивам (не допустили).

Если какой-то чиновник где-то споткнулся, при чем тут люди, которые любят спорт или спортсмены, которые готовились всю жизнь», – сказал Константинов.

Он уверен, что даже если решение об отстранении спортсменов из России от участия в международных соревнованиях будет принято, у спортсменов все равно будет возможность реализоваться в рамках российских первенств.

«Тем не менее, даже если это (решение) будет принято, остается колоссальный объем работы, никакого не должно быть уныния у спортивной общественности. Полно в нашей федеральной повестке (соревнований), полно мировых организаций и соревнований, и календарных графиков, в которых наши спортсмены могут участвовать.

Никакой трагедии вселенского масштаба, конечно, не произойдет, но нужно иметь в виду, что они нас не любят. Не любят за то, что мы растем, за то, что мы становимся сильными, за то, что мы имеем на мировой арене свой голос. К этому надо относится… как говорят в спорте: «Держать стойку», – отметил он.

Напомним, что 25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) предложил исполкому этой организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года из-за подозрений, что базой данных Московской антидопинговой лаборатории манипулировали.

Если исполком ВАДА, заседание которого состоится 9 декабря, поддержит предложения комитета, сборная России не сможет участвовать в Олимпиадах и различных чемпионатах мира, в том числе по футболу, и других соревнованиях, организаторы которых подписали кодекс ВАДА.

Источник: Портал Информер