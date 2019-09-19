Председатель Заксобрания Владимир Немцев хочет изменить состав комитетов и комиссии

Владимир Немцев внёс законопроект, который предусматривает изменения в составе комитетов и комиссий Законодательного собрания.Если депутаты одобрят поправки, то вице-спикеры смогут входить в состав комитетов и комиссий, а количество депутатов, которые могут состоять в них, уменьшится.

Сейчас каждый депутат Законодательного собрания, кроме председателя и его заместителей, обязан быть членом постоянного комитета или постоянной комиссии. В своей редакции Немцев предлагает, чтобы каждый депутат, в том числе вице-спикеры парламента, могли быть членом комитета или комиссии.

Кроме того, чтобы депутат мог входить не только в один комитет или в одну комиссию, а состоять не больше, чем в двух комитетах.

Также предлагается уменьшить обязательное количество депутатов, состоящих в комитете или комиссии, с пяти до трёх.

“Данные предложения мы посчитали необходимым внести в связи с тем, что у нас увеличилось количество комитетов. Их теперь стало семь, а не шесть, а общее количество депутатов осталось прежним”, – прокомментировал ИА SevastopolMedia Владимир Немцев свою инициативу.

Ближайшее пленарное заседание Заксобрания Севастополя состоится 24 сентября.





Четверг, 19 сентября 2019 г. 1588

Источник: Портал Информер