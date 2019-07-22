Как только что стало известно редакции “ИНФОРМЕРа”, днем 22 июля председатель Нахимовской избирательной комиссии Мария Ермакова отстранена от своих обязанностей.

По нашей информации от источника, близкого к штабу “Единой России”, Избирком Севастополя, якобы выявил факты, которые свидетельствуют о предвзятом отношении ТИК к некоторым кандидатам.

“Некий товарищ сдал подписные листы. ТИК признала их достоверными, однако, после рассмотрения их в Избиркоме, выяснилось, что больше половины из них представляют грубый фальсификат”, – заявил источник.

По его словам, после всего этого было принято решение о смещении Ермаковой.

Другой источник, близкий к руководству ТИК, подтвердил информацию об отставке председателя ТИК. Об этом ему сообщила сама Ермакова. По словам источника, она не уточнила, отстранена ли она за грубые нарушения при проверке подписных листов, или же просто ушла в отставку по собственному желанию.

Между тем, сегодня, в 16.00 должно было состояться заседание Нахимовской ТИК на котором должны были рассмотреть вопрос о регистрации ряда кандидатов, в том числе, и вице-спикера Заксобрания Александра Кулагина.

Однако, заседание ТИК отменено было спешно отменено без объяснения причины. Наш источник в ТИК, также отметил, что в связи с отставкой председателя, весь состав комиссии может быть распущен.

Он также не исключил, что все подписные листы кандидатов в депутаты, могут быть повторно отправлены на экспертизу.

Мы следим за развитием ситуации в Нахимовском ТИКе и будем своевременно информировать о происходящем наших читателей.

Справка:

Мария Владимировна Ермакова, 1983 г.р., являлась председателем Нахимовской ТИК с 21 июля 2017 по 22 июля 2019 года.