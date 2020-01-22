Председатель Совфеда Матвиенко призвала максимально расширить список «запретных» должностей

22 января 2020     13
Председатель Совфеда Матвиенко призвала максимально расширить список «запретных» должностей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, включив в него дипломатов, региональных властей и чиновников госкорпораций.

«Есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства, в том числе и дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству», — сказала Матвиенко.

Она также призвала максимально расширить список должностей, которые будет запрещено занимать обладателям двух паспортов.«Считаю, следует подумать над расширением списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства», – заявила председатель Совфеда.

Напомним, что ранее Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство лицам, занимающим в России важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов.



Среда, 22 января 2020 г. 172

Источник: Портал Информер

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