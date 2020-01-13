Президент Владимир Путин определил ключевую задачу для крымского руководства

На совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, состоявшемся в Ялте, Владимир Путин отметил ряд проблем, требующих незамедлительного решения.

Одна из обозначенных проблем – соответствие цен доходам населения.

«Нужно, чтобы уровень потребительских цен соответствовал уровню доходов жителей Севастополя и Крыма», – четко сказал глава государства.

Статистические данные свидетельствуют о том, что цены на товары и услуги в Крыму не соответствуют уровню доходов, что, естественно, сказывается на качестве жизни жителей полуострова.

Так, например, по последним данным Росстата, опубликованным в периодическом сборнике «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации», Республика Крым в рейтинге регионов Южного федерального округа по уровню среднедушевых денежных доходов населения занимает предпоследнее место, опережая по данному показателю только Калмыкию.

В Севастополе ситуация со среднедушевыми доходами значительно лучше. По этому показателю город занимает 2-е место после Краснодарского края, лидирующего в ЮФО. В среднем по Южному федеральному округу среднедушевые денежные доходы населения составляют 31858 руб.

Для сопоставления уровня цен и доходов можно вычислить удельный вес стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднедушевых доходах населения, т.е. определить, какую часть доходов в среднем приходится тратить на базовый набор, в который включены ряд продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуги ЖКХ.

В среднем по ЮФО данный показатель составляет 47,4%. Меньше этого значения тратят на фиксированный набор только в Краснодарском крае. Еще в трех регионах ЮФО, в том числе и в Севастополе, затраты на фиксированный набор потребительских товаров и услуг составляют менее 50% среднедушевых денежных доходов. В четырех регионах ЮФО такие затраты превышают половину доходов. В число таких регионов входит и Республика Крым, где стоимость фиксированного набора в объеме доходов превышает 60%. Хуже в ЮФО с соотношением цен и доходов дела обстоят только в Калмыкии.

Отметив проблему соответствия цен и доходов, Владимир Путин сказал, что для ее разрешения «органам власти региона нужно работать в тесном контакте с деловыми кругами, развивать логистику, не допускать монополизма и поддерживать конкуренцию, открывать новые места для торговли. Причем я прошу вас, уважаемые коллеги, делать это быстро, без всяких административных проволочек, в целом использовать механизмы, которые в первую очередь устроят людей и, конечно, будут эффективны для бизнеса».

Руководитель филиала Фонда Развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселёва, тел. +79787815015

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Римма Лисичкина

Источник: Крымские новости